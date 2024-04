2024 signe la première édition du prix littéraire Who's who

Pour cette première édition, le jury mixte d’écrivain(e)s reconnu(e)s et de personnalités de la société civile passionnées de littérature, présidé par la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, s’attachera à désigner parmi les sept ouvrages en lice (parus entre août 2023 et janvier 2024), le livre qui saura le mieux illustrer ce qu’il est dit à propos de l’œuvre de Balzac « une vaste fresque susceptible de servir de référence aux générations futures ».

Une première liste répondant à ces critères a été établie, elle sera dévoilée dans les prochaines semaines.

La remise du prix aura lieu le mardi 14 mai chez Lapérouse en présence des membres du jury, présidé par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, du lauréat et de personnalités présentes dans le WHO’S WHO. Ce prix sera doté de 5000 €. À ses côtés, se retrouveront comme jurés Irène Frain, Anne Fulda, Hervé Gastinel, Nathalie Obadia, Benjamin Patou, Bernard Petit et Anne-Laure Vial.

Le WHO’S WHO est depuis toujours, le réseau des réseaux qui réunit l’élite française, les leaders dans tous les domaines : économique, financier, politique, scientifique, culturel, artistique, sportif, gastronomique. Ce ne sont pas moins de 20 000 personnalités qui composent ce réseau de haute valeur et incontournable pour la valorisation des réussites, des savoir-faire et des succès si représentatifs de l’excellence à la Française.

Le Who’s Who in France a été repris en avril 2023 par Franck Papazian, déjà propriétaire de CB News, Stratégies, du Journal du luxe et fondateur du groupe d’écoles Mediaschool. Proposé en version papier, intégrale (livre + digital) ou digitale, il est l’outil de networking indispensable au quotidien.

