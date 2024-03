La Suissesse Marie Lucas Prix du Jeune Écrivain 2024  

Marie Lucas, une jeune Suissesse de 25 ans, a été honorée du Prix 2024 pour sa nouvelle intitulée Vola, vola. Cinq autres talents prometteurs ont également été distingués lors de cet événement, qui vise à révéler de futurs écrivains.

Marie est étudiante en histoire de l’art contemporain. Elle a déjà été publiée à plusieurs reprises lors de concours de jeunes auteurs. Ses auteurs préférés sont, entre autres, Boris Vian, Sylvia Plath, Annie Ernaux, Antonio Tabucchi, Haruki Murakami. En dehors de l’écriture et de l’art féministe, elle aime caresser les chats dans la rue. Sinon, elle préfère le café au thé, le yoga à la course, et la montagne à la mer.

Romain Prina, également âgé de 25 ans et venu de Suisse, a remporté le deuxième prix avec Le marchand d’Atmosphères. La troisième place a été attribuée à Jeanne Lamotte, 17 ans, de France (94), pour son œuvre Un puzzle à quatre pièces. Little miss poisson rouge a valu à Vanessa Tain, 24 ans, de France (77), le quatrième prix. Margot Heymans, 19 ans, de Belgique, a été honorée du cinquième prix pour La cendre des gestes. Enfin, le sixième prix a été remis à Sophie Tranhienard, 24 ans, de France (95), pour Kumquat.

Un recueil des nouvelles lauréates a été publié chez Buchet-Chastel.

Ci dessous, les 13 premiers jeunes auteurs choisis du 39e Prix du Jeune Écrivain 2024 :

Ci-dessous, le jury du Prix du Jeune Écrivain :

Fondé en 1984 par Marc Sebbah et Henri Beulay à Muret, Haute-Garonne, au sein de l'Union Laïque, le Prix du Jeune Ecrivain a été conçu pour encourager les jeunes auteurs et autrices à écrire, leur offrant l'opportunité d'être publiés et reconnus. Initialement limité aux manuscrits français, le prix a rapidement gagné en notoriété et en participation, aboutissant à la victoire de Marie Darrieussecq en 1986. Face à l'expansion du projet, une association spécifique, le Prix du Jeune Écrivain, a été établie en juin 1991.

En 1997, Christiane Baroche, récipiendaire du Prix Goncourt de la Nouvelle, prend la présidence du jury, suivie par Alain Absire en 2011.

L'année 1999 marque l'introduction du Prix du Jeune Écrivain Francophone, ouvrant la participation à des candidats du monde entier. En 2007, en réponse à l'appel pour une Littérature-Monde en français, le prix fusionne ses branches française et francophone, devenant ainsi le Prix du Jeune Écrivain de Langue Française, sans distinction de nationalité.

Le fonctionnement du prix repose sur un concours annuel de nouvelles, depuis l'appel à candidatures jusqu'à la publication des œuvres primées, en passant par une sélection rigoureuse des manuscrits, garantissant l'anonymat des candidats. Cette sélection est effectuée par 70 lecteurs indépendants qui, après plusieurs étapes d'évaluation, désignent 30 finalistes. Les textes sont ensuite jugés par le jury pour la sélection finale.

Une particularité du Prix du Jeune Écrivain est l'envoi de fiches de lecture personnalisées aux demi-finalistes, visant à encourager la poursuite de leur parcours littéraire, un geste d'encouragement pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés parmi les lauréats.

