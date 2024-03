Le nouveau prix littéraire Mado récompensera une femme engagée

Avec la création du Prix Mado, le groupe EBRA - éditeur de neuf quotidiens régionaux, dont les DNA ou le Dauphiné Libéré, et filiale du Crédit Mutuel -, entend réévaluer la place des femmes dans l'histoire, en enrichissant notre culture de figures et de récits féminins qui serviront de source d'inspiration pour les générations présentes et futures.

L'œuvre retenue devra être rédigée en français, éditée par un éditeur reconnu et publiée entre janvier 2023 et juillet 2024, dans une démarche visant à augmenter la durée de visibilité d'une publication significative, indépendamment du cycle habituel des sorties littéraires.

Le jury sera constitué de 8 à 10 personnes, femmes et hommes : journalistes du groupe EBRA, éditeurs, auteurs, historiens, partenaires ou participants en tant qu’experts indépendants. Ces membres seront rejoints pour le vote final, par un jury populaire de 4 lecteurs des journaux du groupe EBRA.

Du 8 mars au 31 mai, le jury procédera à la présélection des livres issus de lectures personnelles ou de candidatures spontanées des éditeurs. Courant juillet, le jury dévoilera la nomination des six livres en lice et choisira les quatre lecteurs qui les rejoindront.

Enfin, début septembre le jury procédera au vote pour sélectionner le grand gagnant du Prix Mado, qui sera dévoilé cette année à Strasbourg (Capitale mondiale du Livre en 2024), lors du festival de littérature et de débats d’idées, Les Bibliothèques idéales. La cérémonie publique sera suivie d’une rencontre avec l’auteur, animée par un journaliste d’un titre du Groupe EBRA. Le ou la lauréate recevra un chèque de 5000 €.

Mado l'Alsacienne

Mado, figure de proue de cet engagement, est l'autre nom de Laure Diebold-Mutschler, une résistante française emblématique et l'une des six femmes à avoir été nommée Compagnon de la Libération. Originaire d'Alsace et secrétaire sténodactylo bilingue, elle s'engage dans la Résistance dès l'été 1940, mettant sur pied un réseau de passeurs. À Lyon, elle oeuvre comme agent de liaison et secrétaire de Jean Moulin, jouant un rôle crucial dans la gestion des secrets de la Résistance. Arrêtée et torturée en septembre 1943, elle parvient à protéger son réseau par son silence.

Après la guerre, Laure Diebold-Mutschler retrouve une vie modeste, incarnant ces nombreuses héroïnes trop souvent oubliées par l'histoire. Grâce aux efforts d'Anne-Marie Wimmer, auteure et marraine du Prix Mado, son histoire a progressivement refait surface.

Décédée à Lyon en 1965, des séquelles de sa détention, elle est honorée à titre posthume par la mention « Mort pour la France », recevant des funérailles nationales en reconnaissance de son sacrifice.

Je suis ravie que ce prix littéraire voit le jour sous le visage de Mado, qui incarne des valeurs humanistes de courage, d’engagement, de fidélité et d’espoir. Avec ce prix, le groupe EBRA entend agir pour mettre en lumière les oubliées de l’Histoire et donner des modèles féminins inspirants pour les jeunes générations. - Mathilde Reumaux, Directrice générale d’EBRA Éditions et de La Nuée Bleue

Anne-Marie Wimmer a édité trois ouvrages engagés et animé plus de deux cents conférences, expositions et événements sur cette figure héroïque. Depuis des années, elle aspire à honorer la mémoire de Mado par l'établissement d'un prix littéraire.

À LIRE - EBRA Éditions rachète une maison spécialisée Polar

La récompense littéraire est portée par le groupe EBRA, et est organisée en partenariat avec l’Ordre de la Libération, le Crédit Mutuel, et le festival des Bibliothèques idéales.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones