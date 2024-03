La Gloire de Notre-Dame, premier Prix Victor-Hugo

Doté de 10.000 € grâce au soutien de mécènes, le Prix Victor-Hugo vise à récompenser des textes courageux illustrant l'esprit de liberté. La distinction a été remise le 4 mars à Paris à la Brasserie Victor Hugo.

Ce prix littéraire vise à mettre en lumière non seulement les romans mais également les essais, biographies, pamphlets, illustrant la défense des libertés, le droit à la justice équitable, l'accès universel à l'éducation, et la résistance face aux totalitarismes. Les œuvres éligibles incluent celles relatant la vie de Victor Hugo ou de ses proches, ou celles reflétant les valeurs qu'il a défendues.

Marie Hugo, une descendante directe de Victor Hugo, parraine cette récompense, initiée par Françoise Chandernagor et Angela Assouline-Yadgaroff. La présidence d'honneur revient à Sir Michael Edwards de l'Académie française, et le jury, outre Françoise Chandernagor, est composé de Jean-François Braunstein, Simon Bentolila, Benoît Duteurtre, Éric Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Arnaud Laster, Florence Naugrette, Camille Pascal, et Malika Sorel-Sutter.

Le jury, après s'être réuni en janvier, a sélectionné La Gloire de Notre-Dame de Maryvonne de Saint Pulgent parmi une liste comprenant également Woke Fiction de Samuel Fitoussi, Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Sur une phrase des Misérables d'Olivier Rolin, Victor Hugo, Le Forçat des lettres d'Agnès Sandras, et La Parole altérée de François Taillandier.

L'ouvrage lauréat commence par l'émotion planétaire déclenchée par l'incendie du 15 avril 2019 de Notre-Dame de Paris, qui témoigne de l'importance universelle de la cathédrale, un monument historique loué depuis le XIIe siècle à travers la littérature, l'art et la musique.

Sa construction audacieuse a établi Notre-Dame comme le modèle par excellence de l'église chrétienne et comme un emblème de la finesse parisienne dès le Moyen Âge. La cathédrale a également joué un rôle central dans l'éducation et la culture européennes jusqu'à la Renaissance, abritant une prestigieuse école doctorale fréquentée par Abélard, qui a conduit à la fondation de l'Université de Paris et au développement de la musique occidentale.

Victor Hugo a ajouté une couche littéraire et fantastique à la renommée de Notre-Dame, inspirant les courants artistiques des XIXe et XXe siècles. Construite en parallèle de l'ascension de la dynastie capétienne, la cathédrale a été un espace de pouvoir conjointement administré par le roi et l'évêque, tous deux alliés contre les velléités de domination des papes. En 1302, les premiers états généraux convoqués par Philippe le Bel à Notre-Dame ont marqué le début du gallicanisme, affirmant l'indépendance de l'Église de France vis-à-vis de Rome.

Notre-Dame a également servi de cadre à la légitimation de la monarchie française, accueillant des cérémonies dynastiques, des funérailles royales et nationales, ainsi que des célébrations de victoires et de traités de paix. Sous la République, elle a intégré la liturgie du pouvoir d'État. La cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été en grande partie restaurée par Viollet-le-Duc. Le débat actuel sur la reconstruction de sa flèche, détruite dans l'incendie, invite à repenser son héritage en tant que figure majeure de la modernité.

Après des études musicales et à l'École nationale d'administration, Maryvonne de Saint Pulgent a travaillé comme conseillère au Tribunal administratif, journaliste, et critique musical. Son expérience s'étend à des rôles éditoriaux et de production médiatique, en plus d'occuper des postes de direction au sein du Conseil d'État et du ministère de la Culture. Elle a également présidé plusieurs institutions culturelles et éducatives, témoignant de son engagement envers le patrimoine, l'éducation musicale et le théâtre en France.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Domaine public