37e édition du Prix Jean-Freustié : dernière ligne droite

La Région Île-de-France poursuit sa volonté de « faciliter l'accès à la lecture et à encourager la découverte du livre », et annonce des changements pour ses trois projets : le Prix littéraire des Lycéens est revisité, des Leçons de littérature d'auteurs et d'autrices, et des lectures à voix haute, le tout dans une centaine de lycées franciliens...