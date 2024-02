Prix RTS Littérature ados : un doublé pour Florence Hinckel

Le prix littéraire, jugé par un jury de sept adolescents de treize à quinze ans, représentant les cantons de la Suisse romande, a suscité l'intérêt de 41 clubs de lecture, 29 enseignants, 23 bibliothécaires, et 15 classes, qui ont discuté des cinq livres finalistes. Après des délibérations finales samedi dernier, ces jeunes ont sélectionné L’Aube est bleue sur Mars, le roman qui les a le plus conquis.

Le jury a notamment salué son exploration approfondie de l'espace, son écriture engageante, et son approche originale de thèmes d'actualité tels que le changement climatique et la technologie. Les allusions aux événements contemporains, dont le Covid-19, ont « permis de se sentir directement impliqués, même dans un contexte d’astronomie et de science-fiction ».

Voici un extrait du roman :

Esther, une jeune femme de 22 ans, au parcours universitaire en astrophysique, est tourmentée par la perte de sa petite sœur, datant d'il y a douze ans. Elle trouve alors refuge dans l'astronomie, en quête d'un changement dans sa vie. Sa rencontre avec Hugo lui ouvre de nouvelles perspectives : participer à la première mission habitée vers Mars.



Déterminée à poursuivre son rêve à tout prix, Esther s'engage dans cette aventure, ignorant jusqu'où cela la conduira...

Florence Hinckel est l'autrice de trente romans destinés aux jeunes lecteurs et lectrices, enfants comme adolescents. Dans son écriture, elle apprécie « explorer des genres variés », entre l'humour et la science-fiction. Son œuvre #Bleue (Syros), a été reconnue par sa sélection à quinze distinctions littéraires et a décroché le Prix RTS littérature Ados en 2016.

Un prix par et pour l'adolescence

Pour la suite, la cérémonie de remise du prix est programmée pour le mercredi 6 mars 2024, à 13h30, à l'occasion du Salon du livre de Genève au Palexpo. Animé par la journaliste Tania Chytil, l'événement se tiendra sur la scène du forum et sera suivi, à 15h, d'une séance de dédicaces en présence de l'autrice.

Le Prix RTS littérature ados est le fruit d'une collaboration entre RTS Découverte et la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP). Lancé en 2006, le Prix RTS littérature ados a pour ambition de susciter l'intérêt pour la lecture chez les jeunes et de favoriser la production d'œuvres littéraires qui leur sont adressées. Ensuite, un temps de rencontre est organisé entre les jeunes lecteurs et lectrices, et l'auteur ou l'autrice récompensé.e.

Pour rappel, les quatre livres en lice pour l'édition 2024 étaient Championnes de Mathilde Tournier (Gallimard Jeunesse), Grand-Passage de Stéphanie Leclerc (Syros), On a supermarché sur la Lune de Sébastien Joanniez (La Joie de Lire) et Sables noirs d'Hervé Giraud (Thierry Magnier).

