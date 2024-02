Amélie Nothomb, présidente du Grand Prix Poésie RATP

La dixième édition du concours sera dirigée par Amélie Nothomb, plume remarquée dans le paysage littéraire français, avec à son actif près de trente ans de publications. Entourée d'un jury animé par les mêmes objectifs, cette équipe déterminera les dix poètes distingués. Leurs œuvres seront exposées du 19 juin au 31 juillet 2024, dans les couloirs du métro et du RER, offrant ainsi une visibilité auprès de nombreux usagers.

Pour la session antérieure, l'événement a reçu près de 12.000 contributions, venant tant des habitants de la région parisienne que du territoire national. Cet engouement témoigne de l'intérêt croissant pour la poésie et l'expression littéraire. En effet, « le nombre de participants au Grand Prix Poésie RATP n’a cessé d’augmenter depuis sa création. Au fil des éditions, ce sont ainsi plus de 80.000 poèmes qui ont été partagés », appuie le communiqué.

Les vers s'envolent, les rames restent

Il y a près de deux ans, l'enseigne francilienne de transports en commun a créé son Grand Prix Voyageurs, visant à récompenser le poème favori du public. L'autrice d'Hygiène de l'assassin et de Stupeurs et tremblement ne cache pas son enthousiasme à l'idée de contribuer au prix, dont l'affichage des poèmes renvoie à sa vocation d' « art populaire » :

Combien de fois m’est-il arrivé de découvrir dans le métro parisien des vers de Rimbaud ou d’autres qui m’étaient inconnus [...] et à chaque fois ça m’a atteinte en plein cœur. C’est comme si c’était la meilleure façon de découvrir une très belle phrase ou un très beau vers, de découvrir la littérature.

Annuellement, des figures éminentes de l'art et de la culture prennent les rênes du Grand Prix Poésie RATP, événement désormais phare. Des personnalités telles que Stéphane de Groodt, Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël, Isabelle Carré, Izïa Higelin, Vincent Delerm, Eddy de Pretto et Jeanne Cherhal ont dirigé les jurys spécialisés, en quête de voix nouvelles dans le domaine littéraire.

Pour rappel, il est possible de candidater via trois catégories, réparties par tranches d'âge : « Enfants » (moins de 12 ans), « Jeunes » (moins de 18 ans) et « Adultes » (pour les plus de 18 ans).