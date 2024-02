Les lauréats du Prix Vleel 2023 sont connus  

Le Prix VLEEL vise à élargir les perspectives littéraires en mettant en lumière des maisons d'édition moins connues et des auteurs peu exposés médiatiquement. Cette année, le prix a attiré près de 1500 votants.

Né à Montfermeil en 1990, Florent Oiseau réside actuellement à Paris. Son œuvre inaugurale, Je vais m’y mettre publiée en 2016, a été couronnée par le Prix Saint-Maur en poche. Ses romans suivants, Paris-Venise en 2018 et Les Magnolias en 2020, ont tous deux atteint la finale du Prix Orange du livre.

Les Magnolias a également figuré parmi les nominés pour le prix de la Vocation, le prix du roman qui fait du bien de Fontvieille, le prix France Bleu Pages des libraires, ainsi que le prix des lecteurs en Erdre. En 2021, son livre Les fruits tombent des arbres a été récompensé par le prix du roman qui fait du bien de Fontvieille.

Explorant la thématique de la rupture amoureuse et se plongeant dans le souvenir du pays natal, Tout ce qui manque fait un bilan. Florent Oiseau enrichit son écriture d'une touche de mélancolie et d'une pointe de sarcasme...

Fondées au seuil de l'an 2000 en Camargue gardoise, les éditions Au diable vauvert se sont lancées avec l'ambition de briser les frontières des genres littéraires et de promouvoir de nouvelles voix issues de la pop-culture, s'inspirant des modèles éditoriaux de Paul Otchakovsky-Laurens.

La maison d'édition s'est également toujours efforcée de mettre en avant des auteurs français audacieux et des pionniers visionnaires, devenant un refuge pour des écrivains comme Welsh, Coupland et des voix nouvelles de l'imaginaire. Une maison qui a célébré ses vingt ans en même temps que le centenaire de Bukowski...

Enfin, Marcia Burnier, écrivaine franco-suisse, a participé à la fondation du zine féministe It’s Been Lovely but I have to Scream Now et a contribué à diverses publications telles que Retard Magazine, Terrain vague et Art/iculation. Originaire de Genève et élevée dans les montagnes de Haute-Savoie, elle a poursuivi des études en photographie et en cinéma à l'Université Lyon 2. Son premier roman, Les Orageuses, marquait le lancement de la collection Sorcières de Cambourakis.

Dans la foulée des Orageuses, Marcia Burnier livre un second roman sur la lutte et la guérison, explorant avec intensité les thèmes de la violence, du consentement et de la suprématie patriarcale au cœur de la relation amoureuse.

Le premier Prix VLEEL a été lancé à la fin de 2020, en parallèle des événements littéraires organisés par la structure. Ce concours est ouvert à tous les passionnés de littérature, qui peuvent voter pour leurs favoris parmi une sélection préparée par l'équipe de VLEEL.

En mai 2022, a été organisée une grande soirée à Paris pour célébrer la communauté VLEEL et décerner nos prix en présence des auteurs et éditeurs récompensés. La nouvelle mention spéciale est destinée à honorer un auteur qui, bien que n'ayant pas bénéficié d'une rencontre dédiée, sera invité suite à son élection.

Lors de sa troisième édition l'année passée, le prix VLEEL a distingué Alexandra Koszelyk pour son roman L'archiviste et a honoré la maison d'édition Aux Forges de Vulcain.

Crédits photo : Ersan McGregor ; Allary / Cambourakis / Au Diable Vauvert