30 livres en lice pour les Prix Sorcières 2024

Prix de référence pour la littérature jeunesse, cinq ouvrages ont été choisis pour chacune des six catégories, comprenant fiction, non-fiction, carrément beau et carrément passionnant, en versions « maxi » et « mini » :

Catégorie Carrément Beau Mini

À la faveur de l'été, de Koshiro Hata (traduction de Valentine Barge, Ed. Michi)

Tourne, pense, regarde, de Beau Gardner (Les Grandes Personnes)

Notre voyage, de Romain Bernard (La Partie)

Chez Bergamote, de Junko Nakamura (MeMo)

L'escapade, de Marine Schneider (Cambourakis)

Catégorie Carrément Beau Maxi

La chambre de Warren, de Jérémie Moreau (Albin Michel)

Frères, de Marie Le Cuziat & Hua Ling Xu (L’étagère du bas)

Hazel la petite sorcière, de Phoebe Wahl (trad. Ilona Meyer et Caroline Drouault, Les éléphants)

Dans le jardin de Baba, de Jordan Scott et Sydney Smith (Didier jeunesse)

Ah les voyages !, de Marie Caudry ​​​​​​(Thierry Magnier)

Catégorie Carrément Passionnant Mini

Monstres, de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis (Thierry Magnier)

La prophétie de Beatryce, de Kate DiCamillo (trad. Rosalind Elland-Goldsmith, Seuil Jeunesse)

Petite et grandes ourses, de Bernadette Gervais (La Partie)

Trois petites lumières, de Maria Ramos (L'école des loisirs)

L’étoile du soir, de Siècle Vaëlban (Albin Michel)

Catégorie Carrément Passionnant Maxi

Le souffle du puma, de Laurine Roux (L'école des loisirs)

Mille pertuis, tome 1 - La sorcière sans nombril, de Julia Thévenot (Gallimard Jeunesse)

Nous traversons des orages, d'Anne-Laure Bondoux (Gallimard Jeunesse)

De larmes et d'écume, de Stéphane Michaka (PKJ)

Pony, de R.J. Palacio (Gallimard Jeunesse)

Catégorie Carrément Sorcières Fiction

Les pins, de Lisa Adbage (Cambourakis)

Les printemps, d'Adrien Parlange (La Partie)

Le secret des sables, de Levi Pinfold (trad. Claire Billaud, Kaleidoscope)

Nuit de chance, de Sarah Cheveau (La Partie)

Ö, de Raul Nieto Guridi (Cotcotcot)

Catégorie Carrément Sorcières Non-Fiction

L'imagier, d'Émilie Chazerand et Anna Wanda Gogusey (La ville brûle)

Le grand livre de la main, de Magda Gargulakova et Vitezslav Mecner (Casterman)

Animaux et humains, de Yoko Heiligers (Hélium)

Balade en Fromagie, de Bernard Friot et Aurore Paillusson, illustré par Thomas Baas et Charlotte Fréreau (Milan)

Africana, de Kim Chakanetsa, illustré par Alabi Mayowa (Milan)

Les ouvrages lauréats de l'année précédente étaient, pour chaque catégorie : L'imagier des sens d'Anne Crausaz (Askip), L’expédition de Stéphane Servant et Audrey Spiry (Thierry Magnier), Mémoires de la forêt. Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Mickaël Brun-Arnaud et Sanoe (l'École des Loisirs), Et le ciel se voila de fureur de Taï-Marc Le Thanh (l’École des Loisirs), L’oiseau en moi vole où il veut de Sara Lundberg (trad. Jean-Baptiste Coursaud, La Partie Catégorie) et Le tour du monde en 24 marchés de Maria Bakhareva et Anna Desnitskaya (trad. Margaux Rochefort, La Partie).

