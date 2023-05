A la faveur de l'été

Lors d'une chaude, très chaude journée d'été japonaise, un petit garçon court dans sa campagne sous le ciel vaste, où le silence n'est interrompu que par le chant des cigales. Durant une journée, nous voici partis dans une aventure entre jeu et défi, où règnent effort, persévérance, émerveillement et, peut-être, les joies de l'accomplissement ! Ce petit garçon réussira-t-il à trouver tout seul son cher scarabée avant la tombée de la nuit ? Un album qui sublime la nature grâce à ses illustrations dynamiques rappelant la force de l'animation japonaise et les peintures d'artistes occidentaux. Ce classique de l'été s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires au Japon et a été finaliste du prix Andersen en 2021 dans la catégorie "meilleur livre illustré" .