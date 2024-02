Klaus Merz reçoit le Grand prix suisse de littérature 2024

Klaus Merz, né en 1945 à Menziken, Argovie, a commencé sa carrière comme enseignant secondaire avant de devenir formateur en langue et culture. Aujourd'hui auteur indépendant résidant à Unterkulm, Argovie, ses œuvres, incluant poèmes, romans et récits, ont été largement traduites et récompensées par de prestigieux prix littéraires, tels que le Prix Hermann Hesse (1997), le Prix Gottfried Keller (2004), le Prix de poésie de Bâle, le Prix Friedrich Hölderlin (2012), le Prix Rainer Malkowski (2016) et le Prix Christine Lavant (2018).

Son travail, marqué par l'introspection et une riche densité linguistique, se distingue par une voix persuasive et impactante, résonnant bien au-delà de la Suisse. Depuis son premier recueil, Mit gesammelter Blindheit (1967), Merz a créé une œuvre diversifiée sur plus de cinquante ans, englobant poésie, prose, théâtre, radio et littérature jeunesse, totalisant près de trente ouvrages. Son œuvre, déjà compilée mais toujours en expansion, explore délicatement de nouvelles avenues, comme dans firma (2019) et Noch Licht im Haus (2023). Ses archives sont conservées aux Archives littéraires suisses.

Née en 1957, Dorothea Trottenberg a reçu le Prix spécial de traduction 2024. Elle est une traductrice suisse alémanique très prolifique. Formée en bibliothéconomie et slavistique à Cologne et Léningrad, elle traduit des œuvres russes classiques et modernes, tout en étant bibliothécaire spécialisée en slavistique à l'Université de Bâle.