Masako Togawa remporte le Prix Mémorable 2024

Au Japon, Masako Togawa est considérée comme une légende. Malgré sa contribution non négligeable à la littérature, ayant écrit plus de cent romans au cours de sa vie, son nom demeure relativement inconnu en France.

Née à Tokyo en 1931, Masako Togawa a embrassé plusieurs carrières : elle a été à la fois romancière, actrice dans des films noirs, chanteuse de cabaret et gérante du célèbre cabaret Aoi Heya, « La Chambre bleue ».

Fréquentant des figures littéraires telles que Mishima, Oshima, Nosaka Akiyuki ou Kawabata, ainsi que le chanteur et artiste de cabaret travesti Miwa Akihiro, considéré comme son alter ego, Masako Togawa a illuminé les nuits de Tokyo de sa présence jusqu'à son décès, à l'âge de 85 ans. Reconnue tant par le monde du spectacle que par les cercles d'avant-garde culturelle, elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle japonaise.

En 1962, année de sa publication, Le Passe-partout fut couronné par le prix Edogawa Rampo. Après avoir perdu son père et son frère pendant la Seconde Guerre mondiale, Masako Togawa et sa mère se retrouvèrent à vivre dans un logement social dédié aux femmes. Ce cadre, perçu comme un univers clos, empreint de secrets, de jalousies et de mélancolie, servit d'inspiration à l'autrice pour tisser son histoire, élaborant son récit avec la finesse et la complexité d'un origami.

Coup de coeur initial

« Loin d'ouvrir toutes les portes, ce passe partout ne fait qu'augmenter les zones d'ombres. Seule la dernière clef permettra de faire toute la lumière ! Une excellente (re)découverte. Mémorable ! », indique Arnaud Vélasquez, de la librairie Quai des brumes (Strasbourg).

« Un roman délicieux, brillamment construit, tout en mystères, grands secrets et petites cachotteries ... Plongez dans ces vies si discrètes et découvrez, de porte en porte, ce qu’elles recèlent de passion et de tumulte ! », exprime Héloïse Adam, de la librairie Albertine (Concarneau).

Pour rappel, les finalistes de cette édition du prix étaient :

L’Ombre des forêts, Jean-Pierre Martinet, L’Atteinte, janvier 2023

La Paix des ruches, Alice Rivaz, Éditions Zoé, novembre 2022

Le Passe-partout, Masako Togawa, traduit du japonais par Sophie Refle, Denoël, collection Sueurs Froides, février 2023

Tous les petits animaux, de Walker Hamilton, traduit de l’anglais (Écosse) par Jean-François Merle, Éditions de l’Arbre vengeur, avril 2023

Le Prix Mémorable 2023 avait été attribué à l'ouvrage Renata n'importe quoi de Catherine Guérard, publié par les éditions du Chemin de fer.

