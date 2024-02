Le Prix Pampelonne Ramatuelle 2024 révèle sa première sélection

Les neufs titres en compétition sont :

Une femme debout de Catherine Bardon, Éditions Les Escales

La fille de Lake Placid de Marie Charrel, Éditions les Pérégrines

Fille de Tunis de Olivia Elkaim, Éditions Stock

Les monuments de Paris de Violaine Huisman, Éditions Gallimard

L’homme aux mille visages de Sonia Kronlund, Éditions Grasset

Vie et mort de Vernon Sullivan de Dimitri Kantcheloff, Éditions Finitude

Rose Valland l’espionne à l’oeuvre de Jennifer Lesieur, Éditions Robert Laffont

Poussière blonde de Tatiana de Rosnay, Éditions Albin Michel

Les vies rêvées de la baronne d’Oettingen de Thomas Snégaroff, Éditions Albin Michel

Les membres du jury, présidé par David Foenkinos, sont Nicolas Briançon (acteur et metteur en scène), Stéphane De Groodt (comédien, auteur, et humoriste), Emilie Frèche (auteure, scénariste, et réalisatrice), Rachel Khan (auteure, scénariste, et actrice), Lou Leclair (graphiste et représentante de Ramatuelle), Danielle Mitelmann (adjointe à la culture de Ramatuelle), Sarah Poniatowski (designeuse et fondatrice de Maison Sarah Lavoine) et François Rey (représentant du vignoble Fondugues-Pradugues).

Les délibération auront lieu fin avril 2024, avant l'annonce des 3 finalistes puis du lauréat de cette année. Ils seront conviés à venir fêter la littérature à Ramatuelle le week-end du 7, 8 et 9 juin 2024.

Durant ce week-end, des échanges avec le public seront organisés, ainsi que des lectures et des séances de dédicaces. Le programme détaillé sera révélé début mai 2024.

L'an dernier c'est Marianne Vic qui était primée pour Le prince de Babylone, publié aux éditions du Seuil.



