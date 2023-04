 Marianne Vic, lauréate du Prix Pampelonne Ramatuelle 2023 

La récompense, créée en 2022 pour « célébrer la littérature au cœur d’un village mondialement connu et visité », est dotée à hauteur de 5000 € et accompagnée d'une sculpture de l’artiste Nicolas Lefebvre spécialement créée pour l’événement. Le prix est organisé avec la librairie de Cogolin.

« Cette année, la sélection était particulièrement riche, avec de nombreux livres impressionnants. Notre choix s'est porté sur Le prince de Babylone, plongée fiévreuse vers le mythe Yves Saint Laurent. Marianne Vic, sa nièce, pose un regard inédit sur le génie, porté par une écriture d'une rare beauté. Des humiliations de l'enfance à la gloire planétaire, on traverse d'une manière organique la quête d'un homme introverti et perdu. Le vertige d'un destin qui n'a cessé de tenter d'échapper à la souffrance. C'est une lecture dont on ressort secoué, à la fois effrayé et émerveillé. » - David Foenkinos, Président du jury, le 21 avril 2023

Par ailleurs, les jurés ont désigné 3 finalistes :

Laurent Seksik, Franz Kafka ne veut pas mourir (Gallimard)

Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset)

Florence Ben Sadoun, Joan Mitchell la fureur de peindre (Flammarion)

La lauréate et les trois auteurs finalistes seront présents à Ramatuelle le week-end du 9 et 10 juin, pour célébrer la littérature en allant à la rencontre du public Ramatuellois et de ses environs.

L'année dernière, le Prix Pampelonne Ramatuelle était revenu à Tonino Benacquista pour son livre Porca Miseria, paru aux éditions Gallimard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones