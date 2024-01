Prix Innovation Lecture : deux projets ambitieux pour le jeune public

Le concours a été lancé le 30 juin 2023 par la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture. Le jury était composé de correspondants régionaux, d'administrateurs, dont Catherine Millet et Etienne Pflimlin, vice-présidents de la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture, ainsi qu'Aline Le Guluche, autrice et porte-parole de la lutte contre l’illettrisme.

Ce jury a présélectionné un total de 24 projets. Par la suite, deux projets ont été retenus, particulièrement appréciés « pour leur impact social ».

Un prix pour chacun des deux projets associatifs : d'abord, le Grand Prix du Jury (saluant le projet le plus complet), et ensuite le Prix Coup de cœur, attribué au projet le plus original.

Lecture et numérique

À ce titre, le Grand Prix a été décerné à « Numook, la création d’un livre numérique par les adolescents », porté par l’association Lecture Jeunesse. La structure guide les jeunes dans l'élaboration « d'un livre numérique intégrant du texte, des images et du son tout au long de l'année scolaire ».

Quant au Prix Coup de cœur, le jury a porté son intérêt pour le projet « Battle de livres », créé par l’association Nantes Livres Jeunes. La structure propose en effet aux élèves une sélection de 10 livres, de genres et de formats variés, pour que chaque élève trouve un livre qui lui corresponde.

Par la suite, chaque élève devra créer une présentation unique sur son livre, pour persuader ses camarades de le lire. Un projet qui porte ses fruits d'après Nantes Livres Jeunes : « Chaque année, des élèves ayant peu d'intérêt pour la lecture découvrent enfin un genre qui les enthousiasme grâce à ce projet ».

Pour la suite, les deux projets associatifs se verront gratifiés d'une récompense monétaire, respectivement de 30.000 € et de 15.000 €.

Fondée en 2009 et sous la tutelle de la Fondation de France, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture rassemble les initiatives de mécénat du Crédit Mutuel, dédiées à la promotion de la lecture au niveau national. Son action se situe autour de la solidarité et de l'intérêt général, avec la mise en place de trois programmes : « Lecture, prévention, éducation / Lecture et insertion / Événements liés à la lecture ».

