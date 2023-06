Le Crédit Mutuel veut soutenir des projets autour de la lecture

Créée en 2009 et placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture regroupe les activités nationales de mécénat du Crédit Mutuel axées sur la promotion de la lecture. Elle propose trois programmes : « Lecture, prévention, éducation », « Lecture et insertion », et « Manifestations autour de la lecture ».

Ce prix fait suite à l’étude du CNL avec Ipsos en 2022, qui soulignait le déclin chez les adolescents (de plus de 12 ans) de la lecture « loisirs ».

À travers des dotations, la Fondation veut se « consacrer aux plus jeunes, pour qui la lecture joue un rôle sans équivoque dans leur développement et de récompenser les plus beaux projets qui permettent de les accompagner, dans tous les territoires », souligne Étienne Pflimlin, président de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.

Appel à projets

Du 30 juin au 30 septembre 2023, les associations ayant un projet en lien avec la thématique pourront répondre à cet appel à projets, sous certaines conditions :

- Le projet doit avoir eu lieu entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2023 et a vocation à pouvoir être reconduit ;

- Le projet doit avoir été mis en place en France métropolitaine ou en Antilles — Guyane.

Les deux meilleurs projets se verront récompensés de 30.000 €, pour le Grand prix du jury, qui récompense le meilleur projet, et 15.000 € pour le Prix coup de cœur, qui récompense l’originalité de la proposition.

Afin de représenter au mieux les territoires et élire les projets les plus intéressants pour les membres du jury, le Prix Innovation Lecture se déroulera en deux étapes de sélection. Une sélection régionale, où le correspondant fondation de chacune des fédérations du Crédit Mutuel sélectionnera les deux meilleurs projets de son territoire.

Quant à la sélection nationale, un jury composé d’experts en matière de lecture et de lutte contre l’illettrisme déterminera, parmi les projets régionaux sélectionnés lors de la première étape, les lauréats du Grand prix du jury et le Prix coup de cœur.

Crédits photo : alexisrbrown/unsplash