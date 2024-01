12 auteurs et illustrateurs en lice pour le Prix Hans-Christian-Andersen

Le Prix Hans-Christian-Andersen est la plus haute distinction internationale décernée aux auteurs et illustrateurs de livres pour enfants.

Attribués tous les deux ans par l'association IBBY (International Board on Books for Young People), les prix Hans Christian Andersen récompensent les réalisations de toute une vie et sont décernés à un auteur et un illustrateur dont les œuvres complètes ont apporté une contribution importante et durable à la littérature pour enfants.

Auteurs

Marina Colasanti, Brésil

Heinz Janisch, Autriche

Lee Geum-yi, Corée du Sud

Bart Moeyaert, Belgique

Timo Parvela, Finlande

Edward van de Vendel, Pays-Bas

Illustrateurs

Cai Gao, Chine

Iwona Chmielewska, Pologne

Nelson Cruz, Brésil

Elena Odriozola, Espagne

Sydney Smith, Canada

Paloma Valdivia, Chili

Le jury du prix, cette année, réunit Evelyn Arizpe (Mexique/Royaume-Uni), Brenda Dales (États-Unis), Sabine Fuchs (Autriche), Diana Laura Kovach (Argentine), Shereen Kreidieh (Liban), Bettina Kümmerling-Meibauer (Allemagne), Jaana Pesonen (Finlande), Tan Fengxia (Chine), Pavle Učakar (Slovénie) et Morgane Vasta (France). La présidence a été confiée à Liz Page.

En 2022, le Prix Hans-Christian-Andersen avait été décerné à Marie-Aude Murail, pour la catégorie Auteurs, et Suzy Lee (Corée du Sud), pour la partie Illustrateurs.

Photographie : statue de Hans Christian Andersen, à New York (illustration, Jeroen van Luin, CC BY 2.0)