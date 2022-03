Marie-Aude Murail reçoit le prestigieux prix Hans Christian Andersen 2022

Dans un communiqué, le jury explique son choix concernant Marie-Aude Murail comme lauréate 2022. « En 30 ans, Marie-Aude Murail a écrit près d’une centaine de livres pour enfants et jeunes adultes. Son dossier montre qu’à bien des égards, elle incarne les valeurs d’IBBY : engagée pour la cause des enfants et de la lecture, observatrice sérieuse du monde, et avec humour et optimisme bienveillant, ouvrant de nombreuses fenêtres sur les grands enjeux de la société contemporaine. »

Pour l’illustratrice Suzy Lee : « Citée dans son dossier, Lee dit que les livres d’images sont “une forme de jeu joyeuse, présentée dans le style le plus raffiné qui raconte les histoires les plus sérieuses” et se décrit comme “quelqu’un qui joue avec les lecteurs autour d’un petit bol d’histoires qui prend vie à travers des images." »

Les critères utilisés pour évaluer les candidatures comprenaient la qualité esthétique et littéraire ainsi que la fraîcheur et l’innovation du travail de chaque candidat. Était également prise en compte la capacité de voir le point de vue de l’enfant et d’étirer sa curiosité ainsi que la pertinence continue des œuvres pour les enfants et les jeunes. Le prix est basé sur l’ensemble du travail des auteurs et des illustrateurs.

Soixante-deux candidats de 33 pays ont été nominés pour le prix IBBY Hans Christian Andersen 2022. Le jury a examiné toutes ces nominations de candidats incroyablement hautement qualifiés, évaluant soigneusement et minutieusement chacune d’entre elles tout en poursuivant les discussions liées aux critères. La short list de six auteurs et six illustrateurs a été annoncée en février de cette année.

Le prix IBBY Hans Christian Andersen est la plus haute distinction internationale décernée aux auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. Attribués tous les deux ans par IBBY, les prix Hans Christian Andersen récompensent les réalisations de toute une vie et sont décernés à un auteur et un illustrateur dont les œuvres complètes ont apporté une contribution importante et durable à la littérature pour enfants.

Deux années 2021 et 2022 fastes pour la littérature jeunesse et les auteurs français. En effet, l’an passé, l'écrivain Claude Mourlevat avait été distingué par le prix Astrid Lindgren — équivalent d’un Nobel pour les œuvres littéraires jeunesse.

Vous pouvez retrouver un entretien avec Marie-Aude-Murail, réalisé fin 2021 lors du festival Lire en Poche (Gradignan), en compagnie de Christian Heinrich. Leur premier plateau ensemble, avec fous rires et beaucoup de tendresse.

