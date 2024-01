Les Guerres de Lucas, Prix BD Fnac France Inter 2024

La biographie dessinée succède à Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Le Callet (Éditions Delcourt), récompensé en début d'année 2023.

Déjà lauréat du Prix de la BD d'actualité et de reportage, remis par Franceinfo, l'ouvrage remporte le Prix BD Fnac et France Inter.

Fidèle à la réalité historique, documenté, Les Guerres de Lucas met en scène l'épopée de George Lucas, enfant rebelle passé à côté de la mort, prodige et précurseur du nouvel Hollywood. L'album revient sur les coulisses de Star Wars, du casting au tournage, où les querelles entre acteurs, les histoires d'amour secrètes et désastres surplombent le quotidien. Un ensemble de difficultés dont sortira une œuvre majeure qui changera le cinéma.

L'album nous plonge dans les affres de la création, intense et poignante, mais drôle. Making of, success-story et leçon de cinéma, une ode à la magie de l'enfance et à la persévérance.

Le prix est un tremplin pour les deux auteurs, qui, dès demain, verront leur album mis en avant. Et pendant le « Mois de la BD », bénéficieront d'une mise en avant de leur ouvrage dans l'ensemble des magasins Fnac.

Pour la suite de l'année, les deux auteurs seront disponibles pour rencontrer les lecteurs dans les boutiques Fnac situées à Lille le 12 janvier, au Paris Forum des Halles le 13 janvier, à La Rochelle le 10 février, à Rouen le 3 mars, à Cannes le 17 mai, et à Marseille le 18 mai.

Depuis l'ouverture de sa première librairie à Montparnasse, en 1974, la Fnac met en place des initiatives pour promouvoir le monde de la bande dessinée, telles que des rencontres avec des auteurs, des ateliers, des expositions et des rétrospectives.

Parallèlement, France Inter, avec ses 7 millions d'auditeurs et auditrices au quotidien, accorde une importance similaire à la bande dessinée dans ses programmes, en mettant en avant les auteurs, dessinateurs et éditeurs, et en soutenant des événements majeurs du secteur, à l'instar de son soutien pour le cinéma, les séries TV, le théâtre et la musique.

