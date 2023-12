Le Prix Martine Aublet 2023 decerné à Silvia Ferrara

Dans son périple, Avant l'écriture - Signes, figures, paroles. Voyage aux sources de l'imagination (trad. Jacques Dalarun, Seuil), Silvia Ferrara nous emmène à la découverte des premières traces graphiques laissées par l'humanité, de Pech Merle à Yenikapi en Turquie, des gravures de girafes dans le Sahara aux pétroglyphes d'Hawaï, et des temples de Göbekli Tepe aux mystérieux symboles des grottes marines du Salento. De quoi être fasciné devant des représentations anciennes d'hommes, de femmes et d'animaux éteints, ainsi que devant des figures géométriques énigmatiques sans explications.

Silvia Ferrara explore les origines des symboles, des icônes, des signes et des mots, s'interrogeant sur leurs créateurs, leurs intentions et leurs compréhensions. Elle met en lumière la capacité humaine à transformer la réalité et à l'animer à travers ces formes d'expression abstraites. Bien que les interprétations de ces écritures préhistoriques demeurent parfois incertaines, elles continuent d'inspirer notre imagination.

Professeure de philologie mycénienne à l'Université de Bologne, Silvia Ferrara dirige également le programme de recherche européen INSCRIBE (Invention of Scripts and their Beginnings), qui se consacre à l'étude des origines de l'écriture.

La récompense littéraire, centrée sur les domaines de l'ethnologie, de l'histoire extra-européenne et de l'histoire de l'art, a été remise au Musée du Quai Branly ce 18 décembre. Dotée d'une somme de 10.000 euros, elle est décernée annuellement soit à un jeune chercheur prometteur, soit à un scientifique reconnu dans son domaine.

Chaque année, le Comité scientifique de la Fondation Martine Aublet propose au Conseil d'administration une liste d'environ une dizaine d'œuvres majeures, rédigées en français et publiées dans les deux dernières années, ainsi qu'une sélection de personnalités scientifiques influentes dans ces domaines.

Palmarès du prix de la Fondation Martine Aublet depuis sa création :

2012 I Françoise Héritier - Le Sel de la Vie, Odile Jacob

2014 I Maurice Godelier - Lévi-Strauss, Seuil

2015 I Emmanuelle Loyer - Lévi-Strauss, Flammarion

2016 I Philippe Paquet - Simon Leys, Gallimard

2018 I Sanjay Subrahmanyam - L’Inde sous les yeux de l’Europe, Alma Editeur

2019 I Michael Lucken - Le Japon grec, Gallimard

2020 I Gilles Havard - L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau-Monde, Flammarion

2021 I Philippe Descola – Les formes du visible, Seuil

2022 I Jean-Claude Monod (dir) – Dictionnaire Lévi-Strauss, Bouquins

