Un nouveau prix pour saluer le talent des jeunes plumes féminines

Sara Mychkine a été distinguée lors de cette première édition pour son œuvre De Minuit à Minuit, publiée par Le Bruit du Monde.

Le premier roman d'une poétesse engagée qui aborde des thématiques politiques, sociologiques et artistiques actuelles. Au cœur de l'œuvre, une lettre émouvante d'une mère à sa fille, écrite dans le but de lutter contre l'oubli et l'effacement.

L'événement a été marqué par une série d'activités, dont une dictée, des rencontres littéraires et des ateliers d'écriture.

Cette initiative originale vise à célébrer et à reconnaître le talent littéraire des jeunes femmes âgées de 20 à 26 ans. Historiquement, la tradition des Catherinettes était un moment pour fêter les jeunes femmes de 25 ans célibataires.

L'association, Culturons ensemble et la société, C’est ça l’idée, l'ont revisité pour en faire une manifestation valorisant le talent littéraire émergent des jeunes autrices. La récompense littéraire est soutenue par la Mairie de Montrichard.

Prix des Catherinettes.

Les autres finalistes étaient :

Sophie Vandeveugle, Feu le vieux monde, Denoël

Joséphine Tassy, L'indésir, L'iconoclaste

Lili Nyssen, L'effet Titanic, Les Avrils

Un jury expérimenté, dont la moyenne d’âge est de 30 ans, a évalué les œuvres en se basant sur l'originalité, la profondeur et la qualité de l'expression littéraire.

Pour cette première édition, la récompense sera symbolique : la lauréate a eu l'honneur de porter un chapeau créé spécialement pour l'occasion par la modiste blésoise Efti Cianko.

Crédits photo : Prix des Catherinettes