François Broche, Prix Erwan Bergot de l'Armée de terre 2023

Depuis 1995, ce prix célèbre la littérature qui véhicule les valeurs de l'engagement envers la France.

Sept ouvrages, allant du livre historique au roman littéraire, étaient en lice cette année. Le livre de François Broche, qui met en lumière l'honneur et le courage des jeunes résistants français à travers des sources uniques et des témoignages personnels, a particulièrement ému le jury.

François Broche, journaliste et historien spécialisé dans la France Libre et la Seconde Guerre mondiale, a exprimé sa fierté et son émotion, soulignant l'amitié qu'il partageait avec la figure d'Erwan Bergot, écrivain, journaliste et ancien officier parachutiste.

L'Armée de terre encourage depuis plusieurs années ses soldats à s'exprimer par l'écriture, offrant un regard authentique sur la réalité du combat, ses émotions et ses valeurs.

Le Prix Erwan Bergot rend hommage aux auteurs qui, comme celui qui lui donne son nom, créent des œuvres grand public démontrant l'engagement au service de la France.

En 2022, le prix a été décerné à Marie-Laure Buisson pour Femmes combattantes : Sept héroïnes de notre Histoire, publié chez les Presses de la Cité.

Crédits photo : Prix Erwan Bergot