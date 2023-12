L'association Les Ponts Neufs décerne ses premiers prix littéraires  

Il n’est jamais banal de créer un prix littéraire, surtout quand il porte le nom de l’un des éditeurs les plus géniaux de son époque — et de la suivante. Jacques Sadoul, décédé en janvier 2013, œuvra durant 30 années au sein de J’ai Lu. Il ouvrit le monde du livre à des genres qu’on évoquait en se pinçant le nez : science-fiction, romance, fantasy et bien d’autres. Aujourd’hui, un prix lui rend hommage. Doublement.