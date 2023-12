Le Prix Handi-Livres 2023 a salué ses lauréats

Le palmarès complet des Prix Handi-Livres 2023 est le suivant :

Roman

Si fragiles et si forts, de Élisabeth Segard (Eyrolles)

Biographie

Fauteuil d’artiste, de Frédéric Zeitoun (Archipel)

Livre jeunesse enfant

Un arc-en-ciel après la pluie, d’Adel Bounif (Éditions du Net)

Livre jeunesse adolescent

Free ride, de Jessie Magana (Thierry Magnier)

Livre adapté

Zébulon, prince d’Atlantis, de Julien Laigre (Editformat)

Guide

Devenir détective de l’autisme, de Jean-Philippe Piat (Auto-édition)

Le coup de cœur du jury est Le philosophe et « l'handicapé », de Didier Martz, avec la participation de Michel Billé, publié par les éditions L'Harmattan. Les sélections 2023 sont à retrouver à cette adresse.

Le Prix Handi-Livres était parrainé par Alexandre Jardin, qui a déclaré : « Le Prix Handi-Livres, pour moi c’est une action politique qui a beaucoup de sens, car il fabrique des lecteurs et donc des êtres humains plus puissants, plus vivants qui accéderont plus profondément à l’humanité. »

Les récompenses ont été remises aux auteurs par le fonds de dotation Handicap & Société lors d'une soirée qui s'est déroulée le jeudi 30 novembre 2023 à la Philharmonie de Paris.

Photographie : Fonds de dotation Handicap & Société