Tessa, championne de ski cross, est plongée dans le coma suite à un accident en montagne. Ses proches se relaient à son chevet, dressant le portrait d'une battante, joyeuse et espiègle. A son réveil, Tessa s'aperçoit qu'elle a tout oublié de l'année qui précède l'accident. Elle n'est plus la même et ne reconnaît pas Edgar, qui est amoureux d'elle. Tandis que Tessa se bat pour se retrouver, se reconstruire, Edgar espère raviver leur amour.