Le Prix Lilly Ronchetti de l’AdS est décerné à Lou Lepori

En cette année 2023, le prix Lilly Ronchetti est décerné pour la huitième fois. Créé en 2009 grâce à un legs de la poétesse de Winterthur Lilly Ronchetti, ce prix est attribué tous les deux ans à des autrices et auteurs de plus de 40 ans. Il se compose d’un séjour d’un mois en atelier à Paris et d’une allocation d’un montant de CHF 3 000.

Après Isabella Huser, Ulrike Ulrich, Viola Rohner, Thomas Sandoz, Isabelle Sbrissa, Beate Rothmaier et Silvia Härri, Lou Lepori obtient ce prix décerné pour la huitième fois. Le jury, composé de Selina Hauswirth, Barbara Villiger Heilig, Manuela Waeber Renato Weber et Carmen Werner, a été impressionné par la langue de Lou Lepori.

Il en émane une sorte de magie à laquelle il est difficile de se soustraire bien que les phrases se suivent très librement, glissent avec calme et grâce, semblables à une lointaine voix de la mémoire où résonnent encore comme en faible écho les sentiments. Les récits de Lou Lepori finissent par créer un tout nonchalamment esquissé, ouvert et changeant, où prennent forme – pour aussitôt se dissiper – de furtives émotions, d’intenses atmosphères, des moments, des images, des histoires brièvement ébauchées ou mi-secrètes.

Queer et non-binaire, Lou Lepori (Lugano, 1968) a fait des études de lettres à l’Université de Sienne et obtenu un doctorat à l’Université de Berne en histoire du théâtre ; travaille depuis 25 ans dans le journalisme culturel pour Rete Due (RSI) ; est l’auteur d’essais et de traductions (Gustave Roud, Monique Laederach, Leopoldo Lonati, Sandro Penna, Mathilde Vischer) et a créé la revue semestrielle Hétérographe (2009–2013).

Lou Lepori a publié des recueils de poésie (Qualunque sia il nome, Premio Schiller 2004 ; Quasi amore, 2018), des essais et des romans (Grisù, Sessualità, Come cani, Effetto notte), traduits en français par ses soins. Lou Lepori a mis en scène et porté au théâtre quatre pièces (Sans peau, 2015 ; Les Zoocrates, 2017 ; Klaus Nomi Projekt, 2018–20 ; Le Voyageur insomniaque, 2022). En 2024 paraîtra son roman La città dolce (Effigie).

Crédits photo © Matthieu Gafsou