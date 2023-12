Les Prix du Meilleur livre étranger 2023 sont connus  

Le Prix du Meilleur Livre Étranger, créé en 1948 est désormais soutenu par Sofitel depuis 2011.

Dans le roman de Sebastian Barry, Tom Kettle, un ex-inspecteur de police, profite d'une retraite paisible à Dalkey, charmante station balnéaire située dans la banlieue de Dublin. Il y mène une vie solitaire, entouré de voisins et hanté par le souvenir de sa famille disparue : sa femme June, ainsi que ses enfants, Winnie et Joseph, tous emportés prématurément.

Sa tranquillité est perturbée lorsque des anciens collègues viennent solliciter son aide sur une affaire non résolue d'abus sexuels commis au sein de l’Église. Cette requête confronte Tom à un passé douloureux et à un secret enfoui. Au fil de l'intrigue, des souvenirs ressurgissent : la brutalité subie dans un orphelinat par des prêtres, une enfance ébranlée, et particulièrement celle de June, victime de violences sexuelles infligées par le père Matthews. L'enquête, initialement étouffée, refait surface avec la découverte du cadavre du prêtre dans les montagnes de Wicklow. Tom, aperçu sur les lieux, se retrouve alors suspecté...

Né à Dublin en 1955, Sebastian Barry est un écrivain et dramaturge irlandais résidant à Wicklow. Son œuvre, influencée par les récits familiaux sur l'histoire irlandaise, comprend Un long long chemin et Le Testament caché, tous publiés par les Éditions Joëlle Losfeld.

Dans Le Livre de Daniel, Chris De Stoop relate l'assassinat brutal d'un octogénaire, tué dans sa ferme isolée par des jeunes désespérés de Roubaix. Ils ont filmé leur crime et diffusé la vidéo, démontrant une absence totale d'empathie. Cette œuvre est également l'histoire personnelle de l'auteur, neveu de la victime, qui s'implique dans l'affaire en devenant partie civile lors du procès des assassins de son oncle en Belgique. Son objectif n'est pas la vengeance, mais la compréhension des circonstances ayant conduit à ce meurtre.

C'est le quatorzième livre pour le journaliste littéraire renommé qui s'inscrit dans la tradition du journalisme narratif, dans la lignée de De sang-froid de Truman Capote.

L'édition 2022 a récompensé, dans la catégorie roman, Une rétrospective de Juan Gabriel Vásquez, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon, et publié aux éditions Seuil, et pour la non-fiction, En mémoire de la mémoire de Maria Stepanova, traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard, et paru chez Stock.

