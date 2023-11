Florence Naugrette, Prix Chateaubriand pour Juliette Drouet. Compagne du siècle

Fondé par le Département des Hauts-de-Seine en 1987, le Prix Chateaubriand couronne une œuvre de recherche historique ou d’histoire littéraire, portant sur la période où vécut Chateaubriand, entendue dans un sens large (du siècle des Lumières jusqu’au milieu du XIXe siècle), sur des sujets proches des thèmes directement ou indirectement abordés dans ses romans, essais, discours et articles.

Cette année, il récompense Florence Naugrette pour son livre consacré à Juliette Drouet (1806-1883). Elle obtient 8000 €, une dotation fournie par le Département des Hauts-de-Seine.

« Le Prix Chateaubriand est un temps fort pour notre Vallée de la Culture. Ce rendez-vous littéraire met chaque année à l’honneur des auteurs de grande qualité, dont le travail entretient le prestige et le rayonnement de l’œuvre de Chateaubriand. Il illustre l’ambition d’excellence et d’exigence qui anime la politique culturelle de notre Département et, associé au Prix Chateaubriand des collégiens, la volonté de toucher un public toujours plus nombreux », affirme Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine.

Le jury de la récompense réunit Lucien Bély, Guy Berger, Gabriel de Broglie, de l’Académie française, président du jury du Prix Chateaubriand ; Jean-Claude Casanova, Benedetta Craveri d’Aboville, Monique Cottret, Xavier Darcos, Béatrice Didier, Laurence Plazenet, Philippe Raynaud, Georges-Henri Soutou, Jean Tulard, et Michel Zink.

Florence Naugrette, professeur de littérature française à Sorbonne Université, membre de l’Institut universitaire de France, est spécialiste du romantisme et d’histoire du théâtre. Elle dirige l’édition en ligne « journal épistolaire » de Juliette Drouet, constitué des 22.000 lettres qu’elle a écrites à Victor Hugo.

La remise officielle du Prix Chateaubriand et la conférence du lauréat 2023 auront lieu le 6 février 2024 à 18h à l’Institut de France, à Paris.

Florence Naugrette succède à Pierre Manent, récompensé l'année dernière pour Pascal et la proposition chrétienne (Grasset).

