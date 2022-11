Pierre Manent, lauréat du prix Chateaubriand 2022

La remise officielle du Prix Chateaubriand et la conférence du lauréat 2022 auront lieu le 7 février 2023 à 18h à l’Institut de France à Paris.

Pierre Manent a été directeur d’études à l’EHES. Membre fondateur de la revue Commentaire, il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels : Tocqueville et la nature de la démocratie (1993), La Cité des hommes (1994) ; La Raison des nations (2006) ; Les Métamorphoses de la cité (2010) ; Montaigne. La vie sans loi (2014) ; Situation de la France (2015) ou La loi naturelle et les droits de l’homme (2020).

Voici un résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

« Alors qu’il est repoussé à la périphérie de la vie européenne, le christianisme en reste le centre agissant. Nous sommes gouvernés par ce que nous fuyons. Difficile d’imaginer situation plus dommageable. Ayant séparé Dieu du reste de notre vie, nous sommes devenus incapables d’aborder la question la plus haute et la plus urgente que l’animal rationnel puisse se poser. Comment ressaisir l’unité et la vie, le sens et l’urgence de cette question de Dieu ? C’est au mitan du XVIIe siècle que la décision a été prise de construire l’État souverain. Et c’est à ce moment que fut repensée par Blaise Pascal ce que j’appelle la proposition chrétienne, entendant par-là l’ensemble lié des dogmes ou mystères chrétiens offerts à la considération de notre entendement et au consentement de notre volonté. « Proposition » n’a pas ici qu’un sens logique ou notionnel, mais pratique et actif : il s’agit d’un acte dont l’auteur est Dieu dans son Église.