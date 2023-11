Soufiane Khaloua et Caroline Bouffault, lauréats du Prix Hors concours 2023

La cérémonie de remise du prix s'est tenue ce 28 novembre à la Maison de la poésie à Paris, en présence de plus de 200 actrices et acteurs du livre, pour dévoiler la mention du public, distinguer le lauréat et attribuer (enfin !) un prix à l'édition indépendante.

Le lauréat du prix Hors Concours 2023

Soufiane Khaloua, La vallée des Lazhars, éditions Agullo. Le roman raconte l'histoire d'Amir, né en France, et de son père, originaire de cette vallée marocaine. Après six ans, ils reviennent visiter leur famille du clan Ayami.

Cet été, Amir explore son identité de naissance, tandis que son cousin Haroun, de retour d'un exil de trois ans, se prépare pour le mariage de sa sœur avec un membre du clan rival, les Hokbani. Au fil des aventures racontées par Haroun, Amir découvre une réalité complexe, tissée de secrets profondément ancrés dans la vallée.

Spécialisées en littérature étrangère, les éditions Agullo ont pour devise : « Abolir les frontières. » Elles sont le porte- voix d’auteurs d’ici et d’ailleurs.

La mention du public

Caroline Bouffault, Thelma, éditions Fugue. Tandis que certains se créent des amis imaginaires, Thelma lutte contre un tyran intérieur nommé l'Entraîneur. Ce dernier domine sa vie, la poussant à une obsession des calories et à une rigueur extrême. Dominée par cette force, Thelma épuise son entourage et frôle le danger.

Heureusement, avec l'aide de son amie Violette, elle entrevoit une échappatoire, que ce soit à travers un marathon ou la séduction de son professeur de sport. Thelma, à la fois combative, lucide, fragile et ironique, cherche sa voie dans un monde où adultes et jeunes semblent également perdus.

Spécialisées en littérature, les éditions Fugue, fondées en 2022, ont pour vocation de publier des romans, des livres de référence pour les amatrices et amateurs de musique classique et de jazz, et des portraits de grands artistes.Thelma est leur deuxième livre publié.

Un prix des indépendants

Depuis sa création en 2016, ce prix a toujours honoré des écrivains de littérature contemporaine et francophone, publiés par des maisons d'édition indépendantes.

Pus de 400 lecteurs ont contribué cette année à la sélection, en commençant par lire 40 extraits du catalogue Hors Concours, puis en votant pour les 5 finalistes.

Le jury est composé de cinq journalistes – Stéphanie Khayat (Journaliste à Télématin de France 2), David Médioni (Rédacteur en chef du magazine en ligne Ernest !), Stéphanie Dupays (Critique littéraire au Monde des livres), Isabelle Motrot (Journaliste à Causette), Inès de la Motte Saint-Pierre (Journaliste à La Grande Librairie de France 5) – et une influenceuse littéraire, Cécile Truy (@lepassagedesmots).

Crédits photo : Prix Hors Concours