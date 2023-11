Chloé Billon, Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles 2023

Le prix a été remis à Chloé Billon par Patrick de Carolis, maire d'Arles, Jörn Cambreleng, directeur d'ATLAS, et Delphine Valentin, traductrice littéraire et membre du jury. Le jury, déjà impressionné par le travail antérieur de Chloé Billon, notamment sa traduction de Baba Yaga a pondu un œuf de la même auteure, qui était en lice pour le prix en 2022, a été particulièrement conquis par sa traduction exceptionnelle de La Renarde (titre original : Lisica).

Précise et fluide

La Renarde par Dubravka Ugrešić, publiée en 2023 par Christian Bourgois et traduite du croate par Chloé Billon, est un roman captivant où la narratrice, évoquant Dubravka Ugrešić elle-même, explore l'origine des histoires. À travers ce récit, elle nous transporte de Moscou à Londres, de Zagreb à Naples, s'inspirant de son propre vécu ainsi que de la vie réelle ou imaginée d'autres figures littéraires.

Le roman aborde subtilement l'importance cruciale de la littérature dans la société. Au fil des pages se dévoile le symbole de la Renarde, une créature démoniaque des mythologies asiatiques, représentant possiblement l'esprit des écrivains.

Selon le jury, la traduction de Chloé Billon est remarquable, capturant avec brio la voix joyeuse, vive, généreuse, mais également érudite, rigoureuse et logique de la narratrice. Ce livre, qui semble être un testament littéraire, souligne l'importance de la langue, des mots, et de l'art de construire des récits. La nécessité d'une traduction à la fois précise et fluide est impérative pour un ouvrage de cette nature, et Chloé Billon relève ce défi avec excellence.

La littérature est-européenne

Née en 1985, Chloé Billon est une traductrice distinguée, formée à l’Inalco et à l’Esit, et faisant partie de la promotion 2017 de l’École de traduction littéraire du CNL. Elle se spécialise principalement dans la traduction du bosnien, croate, monténégrin et serbe. Depuis plusieurs années, elle joue un rôle clé dans la mise en lumière des œuvres d'auteurs contemporains des pays slaves du Sud-Est européen, dont Dubravka Ugrešić (1949-2023), une figure emblématique de la littérature croate.

Chloé Billon a été honorée du prix de la traduction Inalco-VO/VF en 2020 pour sa traduction de Les Turbines du Titanic de Robert Perišić.

Le Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles, organisé par ATLAS - Association pour la promotion de la traduction littéraire, est une distinction qui honore la traduction d'une œuvre de fiction contemporaine. Ce prix célèbre les traductions qui se distinguent par leur excellente qualité et par la capacité du traducteur ou de la traductrice à surmonter des défis notables.

Le jury du prix est composé de traducteurs et traductrices littéraires, ainsi que d'écrivains ayant une expertise en traduction. Soutenu financièrement par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville d’Arles, ce prix offre une récompense de 5000 € et est remis pendant les Assises de la traduction littéraire.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Les éditions Bleu et Jaune