La Fédération Wallonie-Bruxelles repense ses prix, Les Espiègles  

Les prix littéraires, initiés en 1924 par le gouvernement belge, ont pour but de récompenser et d'encourager les auteurs et autrices belges francophones, qu'ils soient confirmés ou débutants, et ce dans divers genres comme la littérature générale, la jeunesse, la bande dessinée ou les écrits en langue régionale.

Le nouveau nom, Les Espiègles, reflète la créativité et l'esprit des lauréats, symbolisé par une œuvre d'Almudena Pano, lauréate du prix de la première œuvre en littérature jeunesse en 2022.

Le choix de ce nom s'inspire par ailleurs du personnage de Thyl Ulenspiegel, un héros populaire germanique devenu un emblème dans les régions qui formeront plus tard la Belgique. Thyl Ulenspiegel, connu pour sa sagesse (représentée par le hibou, ou "Ulen") et son habileté à réfléchir la société (le miroir, ou "Spiegel"), est un symbole de résistance à l'ordre établi.

Cette nouvelle appellation fait enfin écho à la légende d'Ulenspiegel, immortalisée dans le roman de Charles De Coster.

Les lauréats des 9 prix remis lors de cette édition 2023 :

Espiègle de poésie en langue française : Célestin de Meeûs pour Cavale russe, Cheyne

Espiègle de poésie en langue régionale : André Leleux pour Éplénures du timps. El jour i fait sin tour, Tétras Lyre

Espiègle de l’essai en langue française : Myriam Watthee-Delmotte pour Dépasser la mort, l’agir de la littérature, Actes Sud

Espiègle de la première œuvre en langue française : Charlotte Bourlard pour L’apparence du vivant, Inculte

Espiègle de la première œuvre en langue régionale : Alexandra Biebuyck avec Mireo m’ bieau mireo (Nouvelle inédite)

Espiègle de la première œuvre en littérature de jeunesse : Laura Simonati pour Mariedl, une histoire gigantesque, Versant Sud Jeunesse

Espiègle de la première œuvre en bande dessinée : Xavier Bouyssou pour Toonzie, éditions 2024

Espiègle de la bande dessinée – Prix Atomium de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a déjà été attribué lors du BD Comic Strip Festival, au mois de septembre 2023. Il a été décerné à l’auteur Pierre Bailly, pour l’ensemble de sa carrière.

Espiègle du rayonnement des Lettres belges à l’étranger (prix Leo Beeckman) a été décerné à Patrick McGuinness.

Que ce soit en bande dessinée, en poésie, en littérature jeunesse ou autre, nos autrices et auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont prodigieux. Ces prix permettent de les mettre à l’honneur et de soutenir l’émergence de nouveaux talents ! Mieux soutenir et accompagner les autrices et auteurs est fondamental, cela fait notamment partie des engagements pris dans le cadre du contrat pour la filière du livre, mais aussi des divers refinancements opérés tout le long de la législature.



- Bénédicte Linard, Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Crédits photo : Les Espiègles