La sélection du Prix Martine Aublet 2023 est connue

#PrixAutomne23 - Le Prix Goncourt 2023 est attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son ouvrage, Veiller sur elle, édité chez l'Iconoclaste, et remporte ainsi la plus convoitée des récompenses littéraires de chaque nouvelle rentrée. Il reçoit dix euros et un succès de vente minimum garanti. Un beau bonus, puisque son dernier ouvrage l'est déjà, avec 47.893 ex. vendus selon Edistat.