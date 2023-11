Prix Wolinski de la BD du Point 2023 pour Charles Berbérian

Le Prix Wolinski de la BD du Point, auparavant Prix de la BD du Point et renommé en hommage à son président historique. Une éducation orientale s'inspire de la propre histoire et des souvenirs familiaux de Charles Berbérian.

L'identité de Charles Berbérian, né à Bagdad de parents arménien et grec et ayant grandi à Beyrouth jusqu'à ses dix ans, juste avant le déclenchement de la guerre civile libanaise, est complexe et riche. Dans son ouvrage, il nous emmène dans un voyage personnel, explorant ses souvenirs et retraçant l'histoire de sa famille. Cet ouvrage se révèle être le plus intime et universel de sa carrière, reflétant un engagement profond envers l'humanisme et le dialogue interculturel. Les images, créées avec chaleur et générosité, ajoutent une dimension émotive et profonde à ce plaidoyer.

Charles Berbérian, né en 1959 à Bagdad de parents arménien et grec, a commencé à publier ses premières bandes dessinées dans les années 70 dans des fanzines. Sa rencontre en 1983 avec Philippe Dupuy a marqué le début d'une collaboration fructueuse, avec leur premier projet commun étant un hommage à Hergé dans le fanzine Band’à Part n°13. Leur partenariat a produit des séries renommées telles que Le journal d’Henriette, Monsieur Jean et Boboland, ainsi que divers travaux d'illustration. En 2008, le duo a été couronné par le grand prix de la ville d’Angoulême.

Il a également poursuivi une carrière solo prolifique dans le domaine de la bande dessinée, travaillant avec différents éditeurs. Il a publié Charlotte Perriand au Chène en 2019 et Les amants de Shambat chez Futuropolis en 2021. En plus de sa carrière d'illustrateur, il s'exprime aussi à travers la musique. Son album Tout pour le mieux, écrit et composé par lui-même avec des arrangements et une réalisation de Marcello Giuliani, est sorti en 2019.

En 2023, il publie Une Éducation orientale, un retour poignant sur son enfance libanaise et l'histoire de sa famille. Cet album est considéré comme le plus intime et universel de sa carrière, soulignant une narration profondément personnelle et engagée.

Le jury du prix Wolinski de la BD du Point 2023, présidé par la critique d'art Natacha Wolinski, est constitué de figures du monde de la bande dessinée : Albert Algoud, Aurélia Aurita (récompensée en 2022 pour "La Vie gourmande" chez Casterman), Ugo Bienvenu, Coco, Philippe Druillet, Jul, Catherine Meurisse et Bastien Vivès.

Un panel complété par des membres de la rédaction du Point, notamment Romain Brethes, Jacques Dupont, et Christophe Ono-dit-Biot, qui occupe le poste de directeur adjoint de la rédaction.

Crédits photo : Delphine Ribeyre (Casterman)