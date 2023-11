Le premier Prix des Écrivains de Marine adjugé à Antoine Sénanque

Il se hisse devant Patrick Deville et Clara Arnaud au quatrième tour de vote. Le prix des Écrivains de marine, initié par l'association éponyme et dirigé par l'écrivain-aventurier Patrice Franceschi, vise à honorer un « ouvrage d’imagination s’attachant à dévoiler un pan de la condition humaine ».

Les enseignements d'Eckhart

En 1348, la peste noire ravage l'Europe. En 1367, deux frères dominicains entreprennent un voyage à Toulouse à la recherche d'un papier spécial pour que leur prieur puisse y consigner le récit de sa vie. Cette confession pourrait ébranler l'Église en dévoilant la vérité sur les origines de la Peste et ses liens avec le destin de son maître, Maître Eckhart, un théologien mystique et prêcheur jadis célébré dans la chrétienté, puis déclaré hérétique.

Dans un mélange de guerres, d'inquisition, de persécutions et de trahisons, s'étendant des bancs de la Sorbonne jusqu'aux lointaines plaines de l'Asie centrale, Antoine Sénanque entrelace les vies de personnages historiques et fictifs. Il fusionne habilement l'histoire avec un récit plus personnel, créant une œuvre remarquable qui est à la fois un roman d'aventure, une fresque historique, une étude théologique et un polar médiéval. Ce livre, à la fois spirituel et captivant, résonne avec les enseignements d'Eckhart et les choix des protagonistes, donnant une nouvelle profondeur au concept de fraternité. C'est un véritable tour de force littéraire.

Antoine Sénanque a publié chez Grasset d'autres ouvrages, parmi lesquels Blouse (2004), La grande garde, récompensé par le Prix Jean Bernard en 2007, L'ami de jeunesse, lauréat du Prix Découverte Figaro Magazine en 2008, Salut Marie ! qui a remporté le Prix Version Femina en 2012, et Que sont nos amis devenus ? sorti en 2020.

Le jury du prix, présidé par l'écrivain-aventurier Patrice Franceschi, est composé d'Andrea Marcolongo, Isabelle Autissier, Jean-Michel Barrault, François Bellec, Jean-Luc Coatalem, Didier Decoin, Loïc Finaz, Olivier Frebourg, Titouan Lamazou, Emmelene Landon, Erik Orsenna, Yann Queffélec, Jean Rolin, Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, Daniel Rondeau, Anne Quéméré, Arturo Perez Reverte, et Dominique Le Brun.

