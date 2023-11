Le Prix Renaudot des Lycéens 2023 attribué à Panorama de Lilia Hassaine

Le Prix Renaudot des Lycéens, une aventure littéraire authentique, créé en 1992 à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot.

Concernant Panorama, les jurés ont exprimé leur appréciation, soulignant qu'ils ont été charmés par « cette dystopie, mêlée à une intrigue policière ; l’analyse de notre société ainsi que son accessibilité grâce au vocabulaire utilisé et à sa fluidité d’écriture ».

Dans l'ère de la Transparence où la France a plongé, criminalité et violence se sont presque évanouies. Mais, dans cette société où la sécurité est maximale et où rien n'échappe aux regards (les gens habitent même dans des bâtiments faits entièrement de verre), un couple et leur enfant disparaissent subitement. C'est le début d'une enquête...

Le Prix Renaudot des Lycéens est une initiative conjointe de la communauté de communes du Pays Loudunais, la ville de Loudun, l'association Les Amis de Théophraste Renaudot, et le Rectorat de l'académie de Poitiers.

Ce prix littéraire implique 400 lycéens répartis dans toute la France et en Europe, qui lisent, discutent et sélectionnent le roman gagnant parmi une liste de six titres choisis dans la sélection du Prix Renaudot de la même année.

Reconnu par les auteurs et les maisons d'édition primées, le Prix Renaudot des Lycéens met en lumière un travail axé sur le plaisir de lire et l'intégrité des jurés.

C'est une aventure littéraire ancrée dans la ruralité, portée par la ville natale de Théophraste Renaudot, un médecin, philanthrope et le premier journaliste de France. Elle est soutenue par des partenaires dédiés à la promotion de la littérature contemporaine et à l'héritage de Renaudot.

Cette expérience enrichissante pour les lycéens dure plusieurs mois (de septembre à décembre), avec 430 participants de 16 établissements en France et à l'étranger (Roumanie et Madagascar). Ils endossent le rôle de jurés littéraires et vivent une expérience de lecture dynamique, couronnée par une rencontre avec l'auteur lauréat, ce qui en fait une expérience humaine et éducative marquante.

Les lycées participant au Prix Renaudot des Lycéens 2023 sont :

Académie de Nantes :

Le lycée Duplessis Mornay (Saumur)

Académie de Limoges :

Le lycée Auguste Renoir (Limoges)

Académie de Bordeaux :

Le lycée Jean Cassaigne (Saint-Pierre-du-Mont)

Académie de Poitiers :

Le lycée Guy Chauvet (Loudun)

le lycée Marc Godrie (Loudun)

le lycée Berthelot (Chatellerault)

le lycée Kyoto (Poitiers)

le lycée Ernest Perrochon (Parthenay)

le lycée Les Grippeaux (Parthenay)

le lycée Haut Val de Sèvre (Saint-Maixent l’Ecole) le lycée Léonce Vieljeux (La Rochelle)

le lycée Saint-Louis (Pont l’Abbé d’Arnoult)

Académie d’Orléans-Tours :

Le lycée Claude de France (Romorantin) le lycée François Rabelais (Chinon)

Étranger :

Le lycée français de Tananarive (Madagascar)

Le collège national Costache Negri de Galati (Roumanie)

