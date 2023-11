Une monographie consacrée à Pierre Chareau primée

La monographie — en deux volumes — dresse pour la première fois un portrait complet de l’un des plus grands créateurs, décorateur moderne et architecte, et présente l’ensemble de sa production de meubles et luminaires à l’ensemble de ses projets et réalisations architecturales. 30 ans après l’exposition au Centre Georges Pompidou, grâce à sept ans de recherche, Marc Bedarida et Francis Lamond, auteurs et experts, révèlent avec cette double publication l’étendue de son œuvre, illustrée de documents totalement inédits.

Marc Bedarida, architecte, a enseigné l’histoire de l’architecture contemporaine et de l’urbanisme à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-La-Villette, et a dirigé les Éditions de la Villette. Il mène des recherches sur Le Corbusier et Pierre Chareau et a été guide de La Maison de Verre. Aux côtés de Francis Lamond, il a participé au catalogue de l’exposition « Pierre Chareau, architecte, un art intérieur » au Centre Pompidou en 1993.

Titulaire d’un DEA d’architecture contemporaine à l’Institut d’art et d’archéologie à la faculté de lettres Sorbonne Université Paris-IV, Francis Lamond est l’un des experts de Pierre Chareau. Membre de la Chambre européenne des experts d’arts. Il a notamment participé à la sauvegarde et à l’inscription au titre de monument historique le Club House du Gold de Beauvallon en 1993. Il a dirigé Portfolios moderne et Art déco (Éd. Norma, 2014).

Le jury réunissait cette année Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, président du jury ; François-Xavier Sambucy de Sorgue, président d’honneur du Cercle Montherlant, coprésident du jury ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre de la Culture ; Francis Baillet, président du Cercle Montherlant ; Dominique Bona, de l’Académie française ; Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, président-directeur général de Cofinluxe ; Haïm Korsia, membre de l’Académie des sciences morales et politiques ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneuse, et Edwart Vignot, historien d’art.

La récompense est dotée d’un montant de 10.000 €, réparti entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €). Elle est soutenue, depuis cette année 2023, par Philippe Bénacin, président-directeur général de la société Interparfums. L'année dernière, le Prix du Cercle Montherlant avait salué Feuillages. L’art et les puissances du végétal, de Clélia Nau, publié aux éditions Hazan.

L'Académie des beaux-arts a également décerné le Prix Bernier, doté de 7000 €, à deux ouvrages : Gaston Chaissac, de Henri-Claude Cousseau, paru aux éditions Flammarion, et L’orfèvrerie française de la Collection Calouste Gulbenkian, de Peter Fuhring, édité par la Fondation Calouste Gulbenkian.

Le Prix Paul Marmottan, d’un montant de 2500 €, a pour sa part été attribué à l’ouvrage Le japonisme, un art français, de Sophie Basch, publié aux éditions Les presses du réel — Œuvres en société.

Toutes ces récompenses seront remises aux lauréats et lauréate au cours de la séance solennelle de rentrée de l’Académie des beaux-arts sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, ce mercredi 15 novembre.

