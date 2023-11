Aleksandar Hemon, Grand Prix de Littérature Américaine 2023  

Réunis le 7 novembre à Paris, les jurés avaient à départager les trois romans de la dernière sélection : L’invitée d’Emma Cline, traduit par Jean Esch (Quai Voltaire, 2023), Le Grand cercle de Maggie Shipstead, traduit par Caroline Bouet (Presses de la Cité, 2023) et donc Un monde de ciel et de terre d’Aleksandar Hemon, traduit par Michèle Albaret-Maatsch.

Le Grand Prix de Littérature Américaine, créé en 2015, est une distinction annuelle attribuée à un roman américain traduit en français, reconnu pour ses qualités littéraires.

De Tachkent à Shanghai

Un monde de ciel et de terre se déroule le 28 juin 1914, jour de l'arrivée de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Le protagoniste, Rafael Pinto, un apothicaire juif séfarade, se retrouve plongé dans les tranchées ukrainiennes où il rencontre Osman. Leur odyssée les mène de Tachkent à Shanghai, puis à Jérusalem, à travers les tumultes de la première moitié du XXe siècle. Ce roman est une épopée qui entrelace le destin de deux réfugiés avec les grands événements de l'histoire contemporaine.

La puissance narrative du roman, son audacieuse langue bigarrée et musicale, ainsi que sa profonde réflexion sur la condition humaine, ont particulièrement impressionné les jurés.

Né à Sarajevo en 1964, Aleksandar Hemon est l’auteur du roman Le Projet Lazarus, lauréat du prix Jan Michalski et finaliste du National Book Award, ainsi que de trois recueils de nouvelles : De l’esprit chez les abrutis, L’espoir est une chose ridicule et Amour et obstacles. Tous ces titres ont été édités par Robert Laffont, dans une traduction de Johan-Frédérik Hel Guedj. Il a par ailleurs coécrit le scénario de Matrix Resurrections (2021) et enseigne la création littéraire à l’université de Princeton.

Le jury du prix se compose de dix membres comprenant trois journalistes, Oriane Jeancourt Galignani (Transfuge), Philippe Chevilley (Les Échos) et Nicolas Carreau (Europe 1) ; de quatre libraires, Sylvie Loriquer (L’Attrape-Cœurs), Géraldine Mausservey (Librairie de Paris), Jean-Christophe Millois (École de la Librairie) et Pascal Thuot (Millepages) ; et de trois éditeurs, Caroline Ast (Belfond), Francis Geffard (Albin Michel) et Juliette Ponce (Dalva).

