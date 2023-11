Robert Menasse, lauréat du Prix du Livre Européen

Les 15 journalistes membres du jury sont Marc Bassets, El Pais (Espagne), Alain Beuve-Méry, Le Monde (France), Joan Condijts, Forbes Benelux (Belgique), Béatrice Delvaux, Le Soir (Belgique), Anais Ginori, La Repubblica (Italie), Jakob Hanke, Politico (Allemagne), Pierre Haski, L’Obs-France Inter (France), Charles Jaigu, Le Figaro (France), Alexia Kefalas, Ta Nea (Grèce), Ana Navarro Pedro, Visao (Portugal), Ylva Nilsson, Expressen (Suède), Christophe Ono-dit-Biot, Le Point (France), Gauthier Rybinski, France 24 (Pologne), Stefan De Vries, Euronews (Pays-Bas) et Michaela Wiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Allemagne).

Après des échanges « constructifs », ils ont décerné le 17e Prix du Livre Européen à l’Autrichien Robert Menasse pour son roman L’élargissement, publié aux éditions Suhrkamp Verlag (2022) et aux éditions Verdier (trad. Philippe Giraudon, 2023).

Alors que les pourparlers pour l'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne sont en cours, Karl Auer, un haut fonctionnaire autrichien à Bruxelles, se rend à Tirana. Là-bas, il tombe amoureux de Baia Muniq, une brillante juriste albanaise chargée des négociations avec la Commission européenne. En parallèle, le gouvernement albanais travaille sur une campagne visant à améliorer l'image du pays en rappelant aux Européens que Skanderbeg, le héros national albanais du quinzième siècle, était chrétien et non musulman, et qu'il a défendu la chrétienté. Son casque légendaire est exposé au Musée d'histoire de l'art de Vienne, et les Albanais envisagent de demander sa restitution de manière solennelle pour changer la perception de leur pays. Cependant, à Vienne, le casque de Skanderbeg disparaît soudainement, ce qui marque le point de départ d'une histoire pleine de rebondissements, mêlant fiction et politique contemporaine de manière captivante. Le récit se conclut de manière ironique et inattendue avec l'arrivée de l'épidémie de Covid-19.