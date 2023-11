Prix du premier roman 2023 pour Charles Salles et son Alain Pacadis, Face B

Le Prix du Premier Roman a été attribué à Charles Salles au 3e tour par 5 voix, à Tom Crewe à au 2e tour par 5 voix.

Né à Boulogne-Billancourt, Charles Salles entreprend des études à la Sorbonne, avant d'enseigner l’Histoire-Géographie.

« Un morceau de Donna Summer l’électrise et le sort de sa rêverie. En bas, au fond de la scène, derrière les décors, il aperçoit Fabrice qui traverse la piste. Il se souvient de leur rencontre, quatre ans plus tôt, une nuit de réveillon, au Sept, un club chic et gay de la rue Sainte-Anne, ouvert par Fabrice en 68. Il avait fait l’effort de se raser et de se laver les cheveux, de passer une veste de smoking croisée blanche, très propre, sur un pantalon en cuir noir à peu près net – même s’il gardait au niveau de l’entrejambe le souvenir acide du vomi du bassiste d’un groupe punk gallois aimé une nuit au Gibus –, un œillet rouge à la boutonnière, une chemise noire repassée et un nœud papillon blanc immaculé. » Adolescent, Alain Pacadis se passionnait pour les batailles napoléoniennes. Comment ce timide fils d’immigrés, vivant seul avec sa mère rue de Charonne, est-il devenu l’icône glam-punk qui signait les chroniques gonzo de Libé depuis 1975 ? Comment le jeune Alain, peu après sa première manif en 68, a-t-il franchi les portes du Palace et des Bains Douches, escorté par une joyeuse bande de freaks ? Davantage que le journaliste, c’est un personnage de roman que nous révèle Charles Salles, soulevant pour nous ce rideau de paillettes et d’extravagance.

Tom Crewe est lui né en 1989. Diplômé de Cambridge, il travaille notamment pour la London Review of Books. La Vie Nouvelle a créé la sensation lors de sa publication à Londres et New York et sera bientôt traduit dans la plupart des pays européens.

Le jeune médecin et critique littéraire Henry Ellis vient d’épouser Edith. Ils se sont rencontrés dans un groupe de libres-penseurs appelé la Vie Nouvelle, et se sont promis de construire un couple moderne, loin des rigidités de l’Angleterre victorienne. Au même moment, John Addington, grand bourgeois respecté par la bonne société londonienne, marié et père de trois jeunes femmes, entre en contact avec Henry. Ensemble, ils décident de concevoir un ouvrage à quatre mains : une étude historique de l’homosexualité depuis la Grèce antique. Tout en travaillant à ce livre, chacun des deux coauteurs est pris dans les contradictions de sa vie intime. Henry aimerait consommer son mariage avec Edith, mais n’y parvient pas, et John est aux prises avec sa passion pour Frank, un jeune homme rencontré à Hyde Park, ce qui met en péril son mariage. Puis le procès scandaleux d’Oscar Wilde fait la une de tous les journaux du Royaume-Uni et change la donne… Deux mariages, deux affaires : un premier roman époustouflant sur le conflit entre l’ordre moral et notre besoin de liberté – entre E.M. Forster et Alan Hollinghurst – d’une étonnante actualité.

Fondé en 1977, il a distingué des écrivains comme Boualem Sansal en 1999 ou Gaël Faye en 2016.

Sous la présidence de Gilles Pudlowski, le jury du prix du premier roman est formé de Jean Chalon, Charles Dantzig, Pauline Dreyfus, Annick Geille (Présidente d'honneur), Jean-Claude Lamy, Jean-Pierre Tison, Philippe Vallet et Maud Ventura.

L'année précédente, le Prix du Premier roman a honoré Maria Larrea pour Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset), dans la catégorie littérature française, et Jared McGinnis pour Le lâche (Métailié) dans la catégorie littérature étrangère.

