Les sportifs de l'AES décernent leurs prix littéraires 2023

Chaque année, l'AES honore des œuvres francophones fraîchement publiées par des prix. Mais au-delà de ces distinctions, elle orchestre également des événements culturels et sportifs, réunissant journalistes, créateurs et écrivains. De la sorte, elle joue un rôle actif dans la promotion des initiatives intellectuelles au cœur de l'univers sportif et vise à renforcer les liens entre les plumes passionnées de sport.

Gardienne de son essence, l'AES s'abstient de toute prise de position philosophique ou politique. Les trois grands prix attribués sont les suivants :

Grand prix Sport & Littérature

Créé en 1942, il couronne un ouvrage écrit en langue française. Par ses qualités littéraires avant tout, mais aussi par son authenticité et son originalité, il contribue à la reconnaissance et à la popularité du sport.

En 2023, il récompense Le Nageur de Pierre Assouline (Éditions Gallimard)

Quelle est la limite de la résilience humaine? "Le Nageur" explore cette question à travers la vie d'Alfred Nakache, champion de natation né dans une famille juive à Constantine. Brillant dans les bassins avant-guerre, il participe aux J.O. de 1936 et 1948. Pendant l'Occupation, il forme des résistants à Toulouse, mais est trahi et déporté à Auschwitz avec sa famille. Sa femme et sa fille y périssent, mais lui survit grâce à sa force athlétique. De retour à Toulouse, malgré le deuil, il retrouve les bassins et redevient champion international.

Prix du Document Sportif

Créé en 2005, il couronne un ouvrage d’analyse ou de réflexion, une recherche historique ou sociologique, propre à faire progresser la connaissance et la compréhension du phénomène sportif.

En 2023, il récompense Voyage au pays des boxeurs, de Loïc Wacquant (Éditions La Découverte)

Comment devient-on boxeur pro ? "Busy" Louie, sociologue et boxeur, nous plonge dans l'univers des combattants de Chicago. Il dévoile le travail acharné au gym, oasis de discipline dans un contexte hostile, et l'engagement des boxeurs envers un mode de vie strict. Il nous entraîne dans l'ambiance des combats amateurs et professionnels, montrant la quête de reconnaissance et de masculinité. Bien plus qu'une simple ascension économique, la boxe offre une affirmation de soi, une communion intense et une quête spirituelle. C'est ainsi que se dévoile la passion complexe de l'homo pugilisticus pour son art.

Prix du Beau Livre

Créé en 1991, il salue un ouvrage illustré par les documents les plus originaux. Par la qualité des images mais aussi des textes, il contribue à la beauté et à la grandeur du sport.

En 2023, il récompense Les Olympiades féminines de Monte-Carlo de Bernard Maccario (Éditions Gilletta)

Dans les années 1920, le sport féminin émerge malgré les stéréotypes et les avis médicaux. Monaco devient un pilier de cette évolution en accueillant la première rencontre internationale de sport féminin. Ces Olympiades féminines de Monte-Carlo, organisées de 1921 à 1923, rassemblent des sportives européennes pour des épreuves variées, alliant performance et grâce. Ces événements ont consolidé la place du sport féminin, faisant de Monaco un précurseur dans l'intégration des femmes aux Jeux olympiques. Cet ouvrage, richement illustré, retrace ces olympiades et l'impact de Monaco sur l'histoire du sport féminin.

Le jury Jury se compose de Fred Poulet (lauréat 2022), Thomas Bauer, Claude Boli, Jean Durry, Maryse Éwanjé- Épée, Benoit Heimermann, Bernard Morlino, Joy Raffin. Un extrait de chacun des ouvrages est proposé en fin d'article.

