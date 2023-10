Tonio Schachinger reçoit le Prix du livre allemand

Les sept membres du jury du Prix du Livre allemand ont parcouru au total 196 œuvres, publiées entre octobre 2022 et le 19 septembre 2023. Depuis cette date, 6 ouvrages finalistes restaient en lice, qu'il s'agissait de départager...

Tonio Schachinger, né en 1992, voit ainsi son deuxième roman, Echtzeitalter, salué par l'une des plus prestigieuses récompenses littéraires d'outre-Rhin.

Le résumé de l'éditeur pour Echtzeitalter :

Un élitiste internat viennois, avec un professeur despotique d’un autre temps. Que pourrait-on y apprendre d’utile pour la vie ? Till Kokorda ne se retrouve ni dans le programme enseigné ni dans l’environnement, snob au possible. Sa passion, c’est le jeu vidéo, et plus particulièrement Age of Empires 2, un jeu de stratégie en temps réel. Après la mort de son père, ce qui n’était qu’un loisir devient une nécessité. À l’insu de son entourage, Till devient, à quinze ans à peine, une star sur Internet, le plus jeune joueur du top 10 mondial. Mais ce bonheur peut-il être réel ?