Prix du livre allemand : la lauréate se rase la tête en défi à l'Iran

« Avec une formidable énergie créative, la narratrice non binaire du roman de Kim de l'Horizon, Blutbuch, cherche un langage qui lui est propre », souligne le jury du Prix du livre allemand, qui ajoute : « Quels récits existent pour un corps qui échappe aux notions conventionnelles de genre ? Le nœud central du texte est la propre grand-mère de Kim, Großmeer, (littéralement “grande mer”) en allemand bernois — cet océan dans lequel Kim a risqué de se noyer lorsqu’elle était enfant, et sur lequel elle surnage à présent grâce à l’écriture. Chaque tentative linguistique, des scènes violentes aux passages rétrospectifs en forme d’essais, révèle une urgence et une innovation littéraire qui ont défié et inspiré le jury. »

Après avoir remercié sa mère, l’auteure suisse née en 1992, a expliqué que ce prix représentait « un petit geste contre la haine, pour l’amour, pour le combat de tous les êtres humains opprimés à cause de leur corps ». Sur la couverture de l’ouvrage primé qui traite des problématiques du genre, elle déclare être née en 2666 et avoir étudié la langue allemande et les sciences du cinéma et du théâtre à Zurich, ainsi que la littérature à Bienne. Ce premier roman avait déjà reçu le prix de la Fondation Jürgen Ponto.

L’écrivaine primée a également ajouté que « ce prix n’est pas seulement pour moi », avant de se raser la tête. Depuis les premières manifestations contre le régime des Mollahs en Iran et la violente répression qui en résulte, de nombreux artistes ont exprimé leur soutien aux iraniennes en lutte pour leur liberté de mettre ou non le voile. Un engagement symbolique qui passe par se couper une mèche de cheveux.

La remise du prix s’est déroulée à Francfort, quelques jours avant l’imposante foire du livre de la ville qui se tiendra du mercredi 19 octobre au dimanche 23 octobre.

Le Prix du livre allemand, porté par la Fondation pour la culture du livre et la promotion de la lecture, de l’Association des éditeurs et libraires allemands, récompense le meilleur roman de langue allemande de l’année. Il est doté de 25.000 euros. La Fondation de la Deutsche Bank est le principal sponsor du prix.

La 74e Foire du Livre de Francfort proposera quelque 4000 exposants en provenance de 65 pays. L’Espagne en est l’invitée d’honneur de cette édition. Environ 150 titres, traduits de l’espagnol, seront publiés en Allemagne en 2022. Elle est une filiale de l’Association allemande des éditeurs et libraires.

Prix du livre allemand.

Crédits photo : Deutscher Buchpreis (Youtube)