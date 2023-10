Théo Grosjean et Émilie Chazerand, élus des lecteurs du Journal de Mickey

En mars dernier, les lecteurs du Journal de Mickey ont été appelés à envoyer une critique littéraire pour tenter de faire partie du jury de l’édition 2023, roman ou BD. Après une longue et assidue lecture de plus de 500 candidatures, 16 critiques en herbe ont été choisis.

Âgés de 8 à 14 ans, ils ont dû lire avec attention les 8 BD et les 7 romans en compétition. Leurs critiques ont été publiées dans le journal tout l’été et à la rentrée. Mercredi, pendant deux heures, ils ont débattu et échangé leurs meilleurs arguments pour élire, à l’unanimité, le meilleur roman et la meilleure BD de l’année.

La présidence du jury était assurée, cette année, par Jean-Claude Mourlevat, auteur bien connu de Jefferson (Gallimard Jeunesse, 2018), entre autres.

8 bandes dessinées et 7 romans concourraient dans la phase finale de la récompense.

Les deux lauréats succèdent à Skandar et le vol de la licorne, de A.F. Steadman (traduit par Alice Delarbre, Hachette Romans), et Seizième Printemps, de Yunbo (Delcourt), salués en 2022 par les lecteurs et lectrices du Journal de Mickey.

