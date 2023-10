Grand Prix du Roman de l'Académie française : les trois finalistes

Inauguré en 1981 par Bernard Marie, maire de Biarritz, le Prix Napoléon III honore l'auteur d'un livre sur le Second Empire (1852-1870). Cet ouvrage peut couvrir la vie et l'œuvre de Louis-Napoléon Bonaparte, ainsi que les événements de la IIe République ou du monde entre 1848 et 1873.