Corneille, l'application ludique pour l'apprentissage des 3-8 ans 

Créée par deux mamans, Marianne Joly et Ana-Maria Magelea, Corneille s'est imposée dans le large monde des applications. En cette année 2022, où la lecture a été décrétée Grande Cause Nationale, et à l'heure où la technologie prend de plus en plus d'importance dans nos quotidiens, Corneille est devenue un partenaire au quotidien pour près de 90 000 familles.

Se basant sur la méthode syllabique d’apprentissage de la lecture, tout en valorisant les nouvelles technologies, l'application permet à chaque enfant de recevoir un contenu spécifiquement adapté à son niveau. « Nous souhaitons que les enfants prennent du plaisir à découvrir les sons et les lettres, de manière autonome. Ils auront ensuite plus de facilité à les associer ! La lecture, c’est avant tout comprendre et aimer ce qu’on lit » précise Marianne Joly dans un communiqué.

A LIRE : L'Île-de-France mise sur l'Intelligence artificielle

Présente depuis peu dans les TGV Inoui pour faire passer le temps aux plus jeunes, tout en aidant leur apprentissage, la startup propose également des conférences avec des professionnels. Concernant le temps d'écran, pas d'inquiétude : au bout de 30 minutes, l'application signale à l'enfant la fin du temps réglementaire via un petit avatar.

Implantée à Tourcoing, l'application est partenaire des éditions Bayard et Milan, et propose plus de 100 histoires

à lire ou à écouter dans la bibliothèque numérique. Forte de ces nombreux téléchargements, la startup a lancé en ce début d'année une levée de fonds pour poursuivre son développement.

Elle annonce aujourd'hui la finalisation de cette levée, avec plus de 500 000 euros récoltés. Ces derniers permettront l’enrichissement du contenu existant, le développement de sa stratégie marketing, mais aussi et surtout le déploiement à l’international, notamment auprès des écoles françaises à l’étranger. L'application est disponible sur l'App Store et Google Play, pour 6.99 euros par mois, ou 59.99 euros par an. Plus d'informations sur le site internet de Corneille.