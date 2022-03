Les noms des survivants de l'Holocauste désormais protégés et numérisés

Aux États-Unis, l'United States Holocaust Memorial Museum propose déjà des listes de survivants de l'Holocauste, établies par plusieurs sources, notamment une liste officielle des décédés des camps de concentration, établie par le gouvernement français et « reconstituée d'après les archives allemandes de camps rassemblées par les services de recherches américains ».

L’Institut National pour la mémoire de la Shoah Yad Vashem, basé à Jérusalem, propose également une base de recherche des victimes, cette fois, de la Shoah.

C'est toutefois une publication inédite, initiée par le partenariat entre Schoen Books, les collections spéciales de Robert S. Cox et le Centre de recherche des archives universitaires à UMass-Amherst, qui a vu le jour dans le Massachusetts. C'est en effet la seule compilation de noms effectuée par une personnalité juive, le rabbin Abraham Klausner.

Consacrant sa vie à rassembler des noms afin de réunir des familles, il a ensuite fait publier en 1945 ces listes par le Comité Central des juifs libérés, situé en Bavière, sous le nom Sharit Ha-Platah. « Il est remarquable que le rabbin Klausner et ses collègues aient réussi à gagner la confiance des survivants et à compiler le recensement », a précisé Ken Schoen au Jewish Boston. L'éditeur, qui est tombé sur l'un des quinze exemplaires imprimés disponibles en bibliothèques, s'est donc engagé à le numériser afin de faciliter son partage et sa visibilité.

Sharit Ha-Platah, volume 1

En plus de leur numérisation, les listes ont été réimprimées et vendues par Collective Copies of Florence. Les listes des survivants de camps comme Dachau, Munchen-Freiman (Flakkaserne), Landsberg, Shleisheim, Penzing, St.Ottilien (Lazareff), Neustift, Feldafing, Munchen-Pasing ou encore Buchberg sont détaillées en cinq volumes, agrémentées de commentaires de Ken Schoen. « J'ai vu l'intérêt qu'il y avait à réimprimer ces livres pour les survivants, leurs enfants et petits-enfants. S'ils connaissent le camp, l'endroit où se trouvait leur parent, ils peuvent rechercher le camp et voir si leur aïeul y figure » a-t-il précisé.

« Nous continuerons et nous nous consacrerons à notre foi et à notre peuple. Nous allons reconstruire et réengager nos vies », avaient déclaré les survivants après la Seconde Guerre mondiale, difficilement intégrés à la société lors de leur libération. Ken Schoen est d'ailleurs largement concerné par l'Holocauste, puisque ses parents ont fui l'Allemagne dans les années 30, sa tante décédant des suites du programme d'euthanasie lancé par le IIIe Reich.

La version PDF est accessible à cette adresse.

