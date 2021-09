Innovation Stories par Lefebvre Sarrut revient pour une deuxième saison

En avril 2021, le groupe Lefebvre Sarrut, acteur de l’édition et de la formation juridique et fiscale en France, avait décidé de lancer avec la startup spécialisée dans la legaltech, Oppus, une série : Oppus x Lefebvre Dalloz, afin de marquer leurs deux années de collaboration.

ECONOMIE : Une Tour Lefebvre Dalloz à La Défense à l'automne 2022

En juin 2021, Lefebvre Sarrut lance un format inédit, les Innovation Stories, web-série documentaire sur les hommes et les femmes du groupe « qui innovent au quotidien ». Des portraits et des récits des coulisses de la naissance de solutions innovantes, portés par des hommes et de femmes de toute l’Europe. Une série réalisée et montée par la société de production Gunsmoke.

Ces deux nouveaux volets de la web-série documentaire Innovation Stories s’attellent à donner la parole à tous les acteurs de ce projet qui s’étend sur un peu plus de deux ans.

D’un côté, les jeunes de l’école 42, Alassane, Hugo et Vincent, évoquent leur rencontre avec les professionnels du droit du travail, les données RH, les us et coutumes d’un grand groupe. De l’autre, Dominique, Anne-Laure, Camille et Mathieu « encouragent, aiguillent, découvrent eux aussi et se laissent porter parfois ».

Crédits : PopTech (CC BY-SA 2.0)