Des ouvrages à lire pour progresser dans la gestion des réseaux sociaux

La mode est aux influenceurs. On ne compte plus les sujets qui traitent de cette question, que ce soit à la télévision, à la radio, ou encore dans la presse. Ce nouvel Eldorado est devenu un terrain à réguler, et plusieurs personnalités politiques se sont emparées de cette question pour proposer un cadre législatif plus contraignant. On dénombre en France environ 150 000 influenceurs. Mais ceux qui arrivent réellement à tirer leur épingle du jeu sont très peu nombreux. Ils seraient 85 % à gagner moins de cinq mille euros par an. On peut commencer à intéresser des marques dès 5000 followers, mais avoir au moins 50 000 abonnés permet d’aller bien plus loin et de construire un business model acceptable.

Du Community au Social Media Management (éditions ENI, 280 pages, 49 €)

Quand on est salarié au sein d’une société, souvent en tant que community manager, il en va un peu différemment. On est chargé de défendre les intérêts d’une marque, mais aussi de promouvoir sur les réseaux l’entreprise pour laquelle on travaille. Dans son livre Du Community au Social Media Management, Didier Mazier, chercheur et enseignant dans le domaine digital, présente les stratégies gagnantes qu’il s’agit de mettre en place pour tirer le meilleur profit des réseaux sociaux.

A l’appui d’une approche claire et précise, l’auteur cherche à apporter des réponses concrètes pour prendre les décisions qui s’imposent en matière de gestion de la communication sur les réseaux. Comment communiquer ? Comment se positionner sur la question de l’e-reputation ? Quel travail de veille faut-il fournir ? Quels outils employer pour mesurer les performances sur les médias sociaux ?

Le guide du Community Manager (GERESO, 146 pages, 18 €)

Véritable boite à outils pour toute personne en charge de la gestion des réseaux, cet ouvrage sera particulièrement éclairant pour les personnes qui souhaitent professionnaliser l’approche digitale de la communication. Le métier de community manager étant extrêmement récent, il existe encore peu de formations, et beaucoup se sont formés sur le tas. Cependant, la documentation accessible ne cesse de s’étoffer.

Community manager freelance, Samuel Bielka, qui signe cet ouvrage, accompagne depuis déjà un certain temps l’entrée dans le numérique des entreprises. Faut-il acheter des followers actifs Instagram ? Est-ce qu’il faut absolument être présent sur tous les réseaux ? Est-ce que le nombre d’abonnés est toujours le seul critère d’évaluation d’une stratégie numérique ? L’auteur rappelle qu’en matière de réussite sur les réseaux, l’humilité, l’empathie, la sociabilité, la générosité, la vigilance, la minutie et l’audace sont toujours des qualités qui en viennent à payer sur le long terme.

Réseaux sociaux - Comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de communication (552 pages, Editions ENI, 29 €)

Véritable bible à mettre entre toutes les mains, cet ouvrage en est déjà à sa septième édition, et rencontre toujours un grand succès. Publiée en janvier 2022, cette nouvelle version prend en compte le choc de la crise sanitaire qui a bouleversé nos pratiques et nos usages. Dans les entreprises, il n’est plus simplement question de Facebook, Twitter ou Instagram, bien d’autres réseaux s’invitent dans la danse, et les interfaces sont toujours plus nombreuses pour faciliter la connexion entre les membres d’une même équipe, d’une même entité, voire de l’entreprise entière.

Cet ouvrage vient caractériser les différents réseaux existants et dont on ne peut pas vraiment se passer. A chacun ses particularités et ses usages. L’auteur de ce guide, Romain Rissoan, est aujourd’hui à la tête d’une société de formation qui opère notamment dans le secteur des stratégies digitales à mettre en œuvre. Selon vos objectifs, votre envergure, vous trouverez des réponses adaptées à vos besoins pour faire évoluer vos pratiques et exploiter tout le potentiel des réseaux sociaux.

Crédits illustration Pexels CC 0