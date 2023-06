Des livres pour vous permettre de mieux maîtriser votre téléphone portable

L’adoption massive du smartphone, avec un taux d’équipement de 87 % en 2022 pour la France, a révolutionné les usages. A commencer par nos tribulations sur la Toile. D’après les résultats d’une enquête conduite en juillet 2022 par Hootsuite et We Are Social, le trafic émanant d’un téléphone mobile représente 59,7 % du trafic Internet mondial total, contre 38 % pour les ordinateurs fixes et portables. C’est la poursuite d’une tendance de fond qui a obligé les propriétaires de sites internet à radicalement repenser l’architecture de leurs pages. C’est d’autant plus vrai pour les médias et les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi pour les sites de commerce en ligne.

Ainsi, selon une enquête de l’Arcep, nous passons 32 heures par semaine en moyenne devant un écran, que ce soit celui d’une ordinateur, fixe ou portable, d’un smartphone, ou encore devant celui d’une télévision. Difficile de savoir dans ces 32 heures, le temps qui est consacré précisément à la consultation du téléphone portable, mais il arrive souvent que les écrans s’accumulent, avec celui de la télévision, ou même de l’ordinateur, et celui du smartphone.

Pourtant, malgré cette omniprésence du téléphone portable dans nos vies, qui sait débloquer facilement son smartphone Samsung ou Iphone ? Qui sait ce qui se cache derrière les programmes qui sont chargés d’opérer le déverrouillage de l’écran ? Si l’on peut faire appel à des outils comme Dr. Fone , il pourrait être intéressant de développer quelques capacités de compréhension des systèmes qui régissent un objet aussi important pour nous tous au quotidien.



Si l’on se perçoit comme un être augmenté grâce à son téléphone, on ne sait en réalité souvent pas grand-chose du fonctionnement de ce bijou de technologie. Si votre smartphone fonctionne grâce à la technologie Android, rien de tel que l’ouvrage Smartphones Android pour les nuls (400 pages, 14,95 €, 2023). La célèbre collection des éditions First vient de publier la dixième édition de cet ouvrage à succès.



Que vous ayez entre les mains, un smartphone Android Motorola, HTC, Google Nexus, Sony, Huawei ou Samsung, vous trouverez dans cet ouvrage tous les éléments vous permettant de maîtriser les bases du fonctionnement de son système d’exploitation développé par la firme Alphabet. Vous accéderez notamment à la possibilité de gérer et de mieux comprendre pour les mettre à profit les paramètres avancés de personnalisation. Pour un outil qui nous accompagne au quotidien, cela peut être pertinent de pleinement en maîtriser les possibilités techniques.



Si face à un écran verrouillé, il vous est impossible de déverrouiller votre Samsung, ou si vous ne retrouvez plus votre téléphone, vous pouvez utiliser les puissants outils tels que Wondershare Dr. Fone et Find My Mobile pour déverrouiller votre appareil en quelques étapes simples. Vous pourrez déverrouiller l'écran et apprendre comment supprimer le verrouillage sans compromettre vos données.



En faisant appel à Find My Mobile pour Samsung vous pourrez par ailleurs localiser, sécuriser et déverrouiller votre téléphone, même en cas de perte. Ce sont donc là des solutions pour libérer votre Samsung des verrous et pour retrouver un accès complet grâce à des outils pratiques et fiables.



Si vous êtes un scientifique jusqu’au bout des doigts, vous pouvez vous emparer les yeux fermés de la deuxième édition de Smartphonique (Dunod, 208 pages, 18,90 €). Ulysse Delabre, enseignant qui a choisi de mettre à profit le smartphone dans ses cours, explique de façon claire et simple comment utiliser les différents capteurs dont disposent ces bijoux de technologie. De l’accéléromètre au magnétomètre, en passant par le gyroscope ou les capteurs de pression et de luminosité, on peut facilement recourir à cet outil pour élaborer des expériences.



Le téléphone portable devient littéralement un laboratoire portatif, avec des capteurs dont on peut détourner l’usage premier afin de tester les grands principes de la physique mais aussi de la mécanique, de l’acoustique, ou encore de l’optique, de la thermodynamique, et même de l’astrophysique. Après lecture de cet ouvrage, vous ne passerez plus à côté de la richesse de possibilités contenues dans votre smartphone. L’ouvrage est conçu pour s’adapter, que vous évoluiez sur iOS ou Android.



Mais, si, au contraire, vous chercher à en finir avec votre téléphone, sautez sur Libérez-vous de votre smartphone (GERESO Edition, 2020, 111 pagnes, 16 €). Si votre téléphone est avant tout un solide appui...c’est aussi une drogue dure, n’hésitons plus à l’affirmer. Il vient prolonger votre travail quand votre journée est pourtant terminée. Il vient perturber vos interactions avec votre entourage, il peut nuire à votre sommeil, et donc finalement à votre santé...malgré toutes les applications de suivi qu’il propose de vos activités physiques !

Avec cet ouvrage, vous serez guidé dans votre sevrage progressif. Il faudra être fort, mais vous en êtes capable ! Il s’agit de redonner au téléphone sa place d’objet, à ne plus appréhender comme l’Objet par excellence qui rythme votre quotidien.

Crédits illustration Pexels CC 0